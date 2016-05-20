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Халиль Барлыбаев: Я не захотел участвовать в этом спектакле

20 мая 2016, 20:30
Теперь уже бывший участник праймериз «Единой России» Халиль Барлыбаев в разговоре с Медиакорсетью пояснил истинные причины снятия своей кандидатуры. Как он отметил в разговоре с редакцией, ему не хочется участвовать в этом спектакле.

- Я понял, что в Башкирии сейчас стало намного меньше демократии, чем было даже во время Рахимова. Меня трудно уличить в особых симпатиях к Муртазе Губайдулловичу, во времена его руководства республикой меня посчитали неугодным для него человеком.Меня никогда не включали ни в какие списки. Все, что было плохого с тех времен, в республике сейчас переняли, плюс еще добавляют свои новые антидемократические методы. Это имитация демократии, все уже договорено,- считает Халиль Барлыбаев.

- Мне стало досконально известно, что есть готовые списки. Я верил в честность процедуры предварительного голосования, но оказывается, я глубоко ошибался. Вся эта система построена так, как у Грибоедова в «Горе от ума». Умных людей вытесняют, их не пускают. Много людей, которые даже трех слов связать не могут, все это смотрится как спектакль. Вместо патриотов республики, местная власть делает ставку на весьма недалеких людей,- возмущается бывший участник предварительного голосования «Единой России».

- Поэтому я и принял решение написать заявление и не участвовать далее в праймериз. Я не оппозиционер, я поддерживаю курс Владимира Путина на укрепление государственности, на повышение демократии. А такие игры, как у нас в Башкирии, только наносят ущерб имиджу партии, - подчеркивает Халиль Барлыбаев. - Я призываю своих сторонников голосовать на праймериз за депутата Госдумы Салию Мурзабаеву, которая душой болеет за республику и доказала это своей работой.

Наша справка: Халиль Барлыбаев, доктор экономических и философских наук, заслуженный экономист РБ, избирался депутатом Госдумы третьего созыва.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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