Халиль Барлыбаев: Я не захотел участвовать в этом спектакле

- Я понял, что в Башкирии сейчас стало намного меньше демократии, чем было даже во время Рахимова. Меня трудно уличить в особых симпатиях к Муртазе Губайдулловичу, во времена его руководства республикой меня посчитали неугодным для него человеком.Меня никогда не включали ни в какие списки. Все, что было плохого с тех времен, в республике сейчас переняли, плюс еще добавляют свои новые антидемократические методы. Это имитация демократии, все уже договорено,- считает Халиль Барлыбаев.