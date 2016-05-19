Клерикалам не удалось сорвать в Уфе концерт симфо-металлистов

Речь шла о том, что такая музыка подрывает устои и воспевает Сатану. Тогда под нажимом малоизвестных радикальных клерикалов и, очевидно, местных властей, организаторы концерта были вынуждены отменить его «по техническим причинам» в самый последний момент. А близ мест его проведения были замечены люди в одежде из магазинов военторга. По какой-то причине жалобщиков 2014 года отнесли к числу «православных активистов», однако явных признаков причастности этих людей к официальным структурам РПЦ, работающим в регионе, не было. Зато в других городах тура рок-группы была сходная активность, также приведшая к ряду отменённых концертов.