Клерикалам не удалось сорвать в Уфе концерт симфо-металлистов

Речь шла о том, что такая музыка подрывает устои и воспевает Сатану. Тогда под нажимом малоизвестных радикальных клерикалов и, очевидно, местных властей, организаторы концерта были вынуждены отменить его «по техническим причинам» в самый последний момент. А близ мест его проведения были замечены люди в одежде из магазинов военторга. По какой-то причине жалобщиков 2014 года отнесли к числу «православных активистов», однако явных признаков причастности этих людей к официальным структурам РПЦ, работающим в регионе, не было. Зато в других городах тура рок-группы была сходная активность, также приведшая к ряду отменённых концертов.
Откровенно говоря, репертуар, название и музыкальное направление групп стали известны сотрудникам редакции ИА «Медиакорсеть» лишь в день проведения концерта, 18 мая 2016 года. Чтобы узнать, насколько порочны эти музыканты, кого они будут разрывать на части во время выступления, что движет активистами по запрету концертов известных групп, мы запаслись билетами, миниатюрной камерой и в количестве двух сотрудников направились в РК «Огни Уфы». На случай неожиданных разворотов событий, выложили из карманов хрупкие вещи, запаслись нужными телефонами и документами.
Среди кровавых гор мяса и горящих трупов, живописно, по нашим фантазиям, расположившихся вокруг «Огней», робко пробивались мрачновато-карнавального вида молодые люди и стайки молодых дам в преимущественно черной одежде. Наши заточенные на поиск любого завихрения биомассы глаза реагировали преимущественно на людей в камуфляже или просто зеленой одежде, но с каждой минутой приближения концерта надежды наши таяли. Единственный человек в такого рода одежде оказался рок-деятелем Уфы и праотцом сайта «Рокуфа». Ни молока, ни свиста нагайки, ни махания шашкой, вообще никого, кроме самих явных «металлистов» и их соратниц, к счастью, на площади обнаружено не было. Как и явных признаков присутствия силовиков.
Не дождавшись никакой гражданской, клерикальной и прочей активности, мы пошли на концерт, предъявив службе охраны заранее согласованную камеру и честно купленный билет. В фойе было чуть оживленнее, чем на площади, но также, ни одного расчлененного трупа или совращенной только что девственницы, и даже сумасшедшего подростка с окровавленными клыками, обнаружено не было. Напротив, народ был какой-то собранный, грустно-улыбчивый и, как-то слишком вежливый. За черными футболками и хайрами как-то угадывались биение сисадминских сердец и полёт инженерной мысли.
Назвать эту публику безобидной было бы слишком …обидно для такого мероприятия. На всякий случай мы спросили Евгения, начальника охраны РК «Огни Уфы», не были ли им замечены люди в камуфляже или, какие-то странности в ходе подготовки концерта. Он ответил отрицательно.
- Ну разве что иногда какой-нибудь любитель музыки хватит лишку от избытка чувств, - так он сформулировал характер основных эксцессов на мероприятиях такого рода.
Мы подошли к двум негромко беседующим парням. На одном из них была футболка с названием «отмененной» в 2014 году death-metal группы «Cannibal Corpse».
- Ехать из-за этой отмены в Челябинск на концерт было утомительно и неприятно, - делится воспоминаниями осени 2014 года инженер связи Алик. - Нам объявили, что уфимский концерт отменен «по техническим причинам».
- Чем знаменита группа Cradle of Filth?
- Очень качественной музыкой, за 25 лет эти британцы сделали просто чудовищный шаг вперед, в музыкальном плане.
- Много ли поклонников тяжелой музыки в Башкирии?
- Я думаю, очень много, Уфа и Башкирия – вообще самый крупный рок-оплот по всей России.
- Расчленяете ли Вы дома трупы, послушав такую музыку?
- У меня не возникало таких желаний, за те годы, которые я эту музыку слушал. Своим троим детям (им десять, шесть и три года) я такое тоже не пропагандирую.
- Вы не запрещаете слушать им музыку, которая им нравится?
- Я запрещаю только то, что может привести к деградации. То, что на них дурно влияет. Здесь я ничего такого, в этой музыке не вижу. Здесь – профессиональная музыка, нет никаких пустых, попсовых аранжировок.
- Кто слушает металлическую музыку у нас, что за люди?
- Я, например, инженер связи.
- Что движет людьми, которые пытаются запретить концерты?
- Ими, я считаю, движет закрытость, замкнутость, нежелание развиваться, понять то, что их окружает. Они обратили внимание только на верхушку. Я их не понимаю.
- Что бы вы делали, если бы стоял пикет людей, которые обливали бы кого-нибудь зеленкой?
- Внутри себя я бы реагировал негативно. Данные действия противоречат закону, нужно вызвать полицию. Нужно просто дождаться, когда это все закончится, и пройти на концерт. Когда это всё происходило на «Каннибалах», среди своих друзей, людей, которые пришли на концерт, никакой агрессии я не наблюдал.
Тут из зала раздалось пение, похожее на оперное, мы побежали в зал, слушать симфо-метал-группу из Германии Xandria, которая была на разогреве у Крэдлов.
Несмотря на черепа и шипы, нашитые на плечи красивой высокой брюнетки, почему-то страшно не стало. Оценить адовость творчества группы вы можете из нашего бутлегерского ролика.
По нашим представлениям, такой музыкой можно озвучивать фильмы типа «Малифисента», ну разве что она для детских утренников начальной школы не вполне пригодна.
Хотя сама вокалистка, высоченная красотка Диана ван Гирсберген, сказала на закулисной пресс-конференции, что её племянники шестилетние охотно пляшут под их музыку и ничего опасного она не несёт. Они слышали, что в России происходят эксцессы, связанные с ложным толкованием тяжёлой музыки отдельными гражданами. А в текстах у них – скорее, мир фантазий.
Удовлетворившись этим ответом, мы пошли проверить, вдруг удастся испугаться на выступлении хедлайнера концерта – на плакатах у Craddle of Filth были устрашающие грим-маски. Так бы выглядели, наверное, Кисс, если бы они продолжали свое музыкальное и сценическое развитие и были настоящими металлистами.
Поскольку ничего «такого», уже явно не должно было случиться, один, репортер Еникеев, пошел домой, и «Медиакорсеть» осталась на концерте в лице публициста Валеева. Долг журналиста повелел вытерпеть это до конца, вернее, хотя бы до начала выступления второй группы. Страшно хотелось пить.
На сцене также была высоченная брюнетка, но уже другая, стоявшая за дугообразной, очевидно, от адового пламени, клавиатурой электропианино. Фронтмен, вокалист и основатель группы, Денни Филт был размалеван качественно, чуть отставая по насыщенности от финской группы «Лорди», взявшей «Евровидение».
Тридцать лет назад наличие клавишных на сцене считалось не вполне приемлемым среди подростков, слушающих рок, и я приуныл. Но увидев на гитаре знакомые очертания в общем-то блюзовой 24-ладовой гитары Paul Reed Smith (PRS) и остроконечной белой «секиры» Gibson Exlporer, наверняка залитой кровью некрещённых младенцев, я почувствовал себя как в домашней студии и начал следить за происходящим на сцене.
Тем более, что хотелось разобрать слова «вороньего гроулинга» вокалиста, который мог издавать высокие перегруженные звуки сплошным потоком. Или, как пишет вики, это хриплый горловой фальцет, позволяющий исполнять трудные для обычных вокалистов партии, а на интермедиях брать экстремально высокие ноты.
Вдруг, надеялся я, во мне проснутся темные силы (а они точно есть!) и я пойду что-нибудь сокрушу или кого-нибудь распилю пополам. Не сложилось.
Записав более-менее внятный бутлегерский ролик и утратив интерес к происходящему на сцене, я принялся пасти за залом. Туда входит в хороший аншлаг примерно 1700 человек, здесь, наверное, было человек пятьсот, которые были в танцевальном партере и делали разные смешные и просто интересные вещи.
Например, «моушен», это когда молодые люди в хаотичном порядке начинают бегать и сталкиваться друг с другом спинами, стараясь никого не задеть постороннего. Я такое видел в ютьюбе, на концертах британских же панков. Еще среди металлистов была девушка в костюме диаволицы, состоящем из черной жилетки на шнуровке, надетой поверх красного платья с длинным шлейфом, метра на полтора отстающим от хозяйки. Полнота восприятия её образа немного разбивалась об чехол для увесистой фотокамеры. Когда её втянуло в середину моушена, вокруг нее начали нарезать круги 10-15 молодых металлистов, причем некоторые изображали самолет руками.
Сначала было очень интересно, а потом стало ржачно, мне не очень хотелось сбивать ужасный пафос выступления своим хохотом, и, не найдя, ни в зале, ни на сцене, ни в себе никаких знаков Люцифера или, как минимум конфессионально более свойственного, Иблиса, я оставил зал.
На крылечке я встретил двух пареньков в футболках Cannibal Corpse. Они рассказали, что также разобижены на тех, кто сорвал концерт, и выражались не столь вычурно, как инженер связи Алик:
- А чего они нацепили георгиевские ленты и сразу стали патриотами? Я чё, не патриот что ли теперь, от того, что слушаю иностранную музыку? Я тоже, между прочим, православный. Ладно мы поехали тогда в Челябинск на концерт, а кто-то не может себе этого позволить, работа, семья, дети… – негодовали они, если вкратце изложить суть их претензий на литературном русском языке.