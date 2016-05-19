Дольщики «Серебряного ручья» позвали на свой митинг Рустэма Хамитова

- Десятки писем, обивание порогов органов государственной и муниципальной власти не дают никаких результатов! – пишет один из активистов в обращении на имя главы региона. - У нас дольщиков накопилось много вопросов и мы очень хотим, чтобы Вы, как глава региона, посетили наш митинг и посодействовали разрешению нашей проблемы.