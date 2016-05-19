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Дольщики «Серебряного ручья» позвали на свой митинг Рустэма Хамитова

19 мая 2016, 14:11
Главу региона пригласили на свой митинг дольщики микрорайона «Дема-9». Люди признаются, что устали обивать пороги все возможных инстанций. Политическое решение Хамитова для них – последний шанс добиться завершения строительства домов.

Митинг пройдет 27 мая у ДК Химик. Заявленное число участников – 500 человек. Это дольщики домов № 7, 8,9, 10, 11, 12, 13/1.

- Наша главная цель – добиться того, чтобы мэрия продлила аренду застройщику - рассказал «Медиакорсети» организатор акции Марат Нурлыгаянов.

В интернет-приемную органов госвласти в предверии митинга поступило письмо на имя Рустэма Хамитова.

- Десятки писем, обивание порогов органов государственной и муниципальной власти не дают никаких результатов! – пишет один из активистов в обращении на имя главы региона. - У нас дольщиков накопилось много вопросов и мы очень хотим, чтобы Вы, как глава региона, посетили наш митинг и посодействовали разрешению нашей проблемы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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