Дольщики «Серебряного ручья» позвали на свой митинг Рустэма Хамитова

Митинг пройдет 27 мая у ДК Химик. Заявленное число участников – 500 человек. Это дольщики домов № 7, 8,9, 10, 11, 12, 13/1.
- Наша главная цель – добиться того, чтобы мэрия продлила аренду застройщику - рассказал «Медиакорсети» организатор акции Марат Нурлыгаянов.
В интернет-приемную органов госвласти в предверии митинга поступило письмо на имя Рустэма Хамитова.
- Десятки писем, обивание порогов органов государственной и муниципальной власти не дают никаких результатов! – пишет один из активистов в обращении на имя главы региона. - У нас дольщиков накопилось много вопросов и мы очень хотим, чтобы Вы, как глава региона, посетили наш митинг и посодействовали разрешению нашей проблемы.