Поисковики из Башкирии нашли массовое захоронение в Крыму

- Мы нашли братское захоронение жертв немецкой бомбардировки в Крыму, - рассказал Медиакорсети руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков. – Партизаны спасали в лесу мирных жителей от угона в Германию, а кто-то раскрыл их местонахождение. После бомбардировки дело завершили румынские каратели. Там 47 жертв, партизаны, женщины, старики, грудной ребенок. По характеру ранений можно сказать, что они добивали раненых. Так была найдена женщина со следами удара штык-ножом в голову.
Всего в ходе экспедиций поисковики из Башкирии обнаружили останки около 130 красноармейцев, партизан и мирных граждан, и пятерых немецких солдат. Поисковики нашли личные вещи, по которым, возможно, удастся узнать о судьбе погибших солдат: подписанные их именами ложки, котелок, а также значок «За строительство Большого Ферганского канала». А в блиндаже 1941 года был найден флакон французских духов фирмы «Буржуа» с цветочным ароматом.
- Были найдены личные вещи двух солдат: уроженца Стерлитамакского района Башкирии Петра Степановича Лялькова, погибшего в Псковской области, и уроженца Новосибирска Исаака Степановича Грибанова, погибшего под Санкт-Петербургом, - рассказал Владимир Волков. – Также нам были переданы для захоронения останки уроженца Белебея Николая Ефимовича Данилина и для передачи родственникам – личные вещи уроженца Кушнаренковского района Миргаяза Нуриева.