Поисковики из Башкирии нашли массовое захоронение в Крыму

- Мы нашли братское захоронение жертв немецкой бомбардировки в Крыму, - рассказал Медиакорсети руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков. – Партизаны спасали в лесу мирных жителей от угона в Германию, а кто-то раскрыл их местонахождение. После бомбардировки дело завершили румынские каратели. Там 47 жертв, партизаны, женщины, старики, грудной ребенок. По характеру ранений можно сказать, что они добивали раненых. Так была найдена женщина со следами удара штык-ножом в голову.