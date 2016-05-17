Причиной техногенной аварии в Уфе стала несанкционированная врезка

«Под удар» попала Сергеевка. Очевидец эвакуации, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Медиакорсети, что его разбудил звонок председателя сельсовета сегодня в три часа ночи. Его попросили приехать, чтобы помочь в проведении эвакуации жителей села Сергеевка.
- Дело в том, что у многих ночью телефоны стоят на беззвучном режиме, и надо было ходить по домам, стучаться в двери и будить жителей, - рассказал собеседник. - Дышать было нечем, хочется вздохнуть, глотаешь - а воздуха как будто бы нет. Пришлось использовать куртку, как фильтр, и дышать через нее.
Как сообщают РИА Новости, предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена до 150 раз в результате прорыва.
- В данный момент производится вывоз загрязненного грунта в специальных емкостях для дальнейшей утилизации, - сообщают в пресс-службе МЧС.