Причиной техногенной аварии в Уфе стала несанкционированная врезка

- Дело в том, что у многих ночью телефоны стоят на беззвучном режиме, и надо было ходить по домам, стучаться в двери и будить жителей, - рассказал собеседник. - Дышать было нечем, хочется вздохнуть, глотаешь - а воздуха как будто бы нет. Пришлось использовать куртку, как фильтр, и дышать через нее.