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Причиной техногенной аварии в Уфе стала несанкционированная врезка

17 мая 2016, 14:50
Сегодня ночью жители Сергеевки Демского района Уфы эвакуированы в пункты временного размещения. Эвакуировали более 300 человек, в том числе 18 детей. Причиной крупной техногенной аварии стала несанкционированная врезка в подземный конденсатопровод диаметром 30 см, сообщает РИА "Новости". Напомним, газоконденсат разлился на площади 20 кв. метров в воскресенье, 15 мая.

«Под удар» попала Сергеевка. Очевидец эвакуации, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Медиакорсети, что его разбудил звонок председателя сельсовета сегодня в три часа ночи. Его попросили приехать, чтобы помочь в проведении эвакуации жителей села Сергеевка.

- Дело в том, что у многих ночью телефоны стоят на беззвучном режиме, и надо было ходить по домам, стучаться в двери и будить жителей, - рассказал собеседник. - Дышать было нечем, хочется вздохнуть, глотаешь - а воздуха как будто бы нет. Пришлось использовать куртку, как фильтр, и дышать через нее.

Как сообщают РИА Новости, предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена до 150 раз в результате прорыва.

- В данный момент производится вывоз загрязненного грунта в специальных емкостях для дальнейшей утилизации, - сообщают в пресс-службе МЧС.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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