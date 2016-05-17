mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Аргымак» представит Башкирию на Всемирной фольклориаде в Мексике

17 мая 2016, 11:37
Вместе с «Аргымаком» выступит государственный академический ансамбль танца им. Ф. Гаскарова

Программа гаскаровцев будет состоять из 10 башкирских народных танцев. Артисты выступят в официальном открытии Всемирной Фольклориады и, конечно же, примут участие во многих других концертах этого фестиваля.

В 2020 году эстафету Всемирной фольклориады примет официальная делегация РБ. Мероприятие проводится раз в 4 года и собирает множество представителей всех видов искусств со всех уголков планеты.

А в этом году башкирские артисты и представители различных национальностей и культур соберутся в Мексике с 27 июля и по 17 августа.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44