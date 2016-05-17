«Аргымак» представит Башкирию на Всемирной фольклориаде в Мексике

Программа гаскаровцев будет состоять из 10 башкирских народных танцев. Артисты выступят в официальном открытии Всемирной Фольклориады и, конечно же, примут участие во многих других концертах этого фестиваля.
В 2020 году эстафету Всемирной фольклориады примет официальная делегация РБ. Мероприятие проводится раз в 4 года и собирает множество представителей всех видов искусств со всех уголков планеты.
А в этом году башкирские артисты и представители различных национальностей и культур соберутся в Мексике с 27 июля и по 17 августа.