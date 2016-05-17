13 вопросов Медиакорсети лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

Основным пунктом нашей программы являются недра и сырьевая база, которые должны работать на каждого человека, а не на небольшую кучку олигархов. Некоторые спекулируют на том, что национализация минерально-сырьевые базы приведет к кровопролитию. Но когда «Башнефть» была возвращена в собственность государства и часть акций были переданы в распоряжение республики она сразу ощутила рост доходов от этой нефтяной компании. И мы категорически против, точнее возмущены заявлением господина Улюкаева о намерении выставить на продажу самые крупные активы государства , в том числе и «Башнефть» , с дисконтом в 60% , да еще он предлагает продать это американцам. Нельзя допустить этого. У нас не осталось запаса прочности для экспериментов с нашей экономикой, и что бы не допустить такой вакханалии нужно вместе прийти 18 сентября и поддержать нашу программу.