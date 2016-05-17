13 вопросов Медиакорсети лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

- Геннадий Андреевич, хотелось бы у Вас, как у лидера КПРФ, узнать Вашу трактовку идеологии Компартии. От устаревших сухих марксистских догм видимо вы уже давно отошли. Но что взято взамен?
- Прежде всего, я не согласен с тем, что марксизм устарел. Сегодня «Капитал» Маркса является самой читаемой книгой в мире. На планете происходит левый поворот, и идеи марксизма-ленинизма вновь становятся актуальны. Что касается идеологии нашей партии, то мы соединили идеи Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина с борьбой за национально-государственные интересы России. Мы выступаем в защиту русского народа и всех коренных народов, проживающих на просторах нашей Родины. Об этом, в частности, речь будет идти на Форуме народов России «Дружба и братство народов залог возрождения России», который состоится 20 - 21 мая 2016 года в Башкортостане.
Мы также стремимся к созданию обновленного союза братских республик, прежде всего России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Считаю, что в одиночку в нынешнем быстро меняющемся мире нам просто не выжить.
Что касается экономики, то мы выступаем за формирование левоцентристского Правительства Народного доверия. Такой опыт у нас уже есть. Так, созданное по инициативе КПРФ левоцентристское правительство Примакова – Маслюкова – Геращенко сумело после дефолта 1998 года в буквальном смысле оттащить страну от края пропасти.
- Недавно мы отметили 146-ю годовщину со дня рождения В.И. Ленина. Что общего между Ленинской партией и Коммунистической партией Российской Федерации образца 2016 года? Расскажите поподробней о Форуме, о котором Вы упоминали? Как он будет проходить, какую программу планируете представить?
- Безусловно, КПРФ является преемницей РСДРП - ВКП(б) – КПСС. Мы взяли все лучшее у наших предшественников, и в тоже время постарались избавиться от некоторых недостатков. В частности, на мой взгляд, на последнем этапе своего существования КПСС была излишне забюрократизирована, а решения принимались без должного обсуждения. Мы от этого ушли. У нас важнейшие решения принимаются только после широкого обсуждения всем партийным активом.
Мы провели Всероссийский экономический форум в Орле, где представили экономическую программу партии, она была поддержана на Съезде трудовых коллективов. Теперь мы проведем Всероссийский Форум «Дружба и братство народов – залог возрождения России» где сформулируем наши основные тезисы по вопросах сближения и укрепления дружбы народов в нашей многонациональной стране. Ведь в России проживает 190 народов и народностей. У нас представлены все языки, культуры, религии и сегодня наше предложение в области национальной политики пользуется все большей популярностью.
20 мая состоится большая встреча в Стерлитамаке. Мы так же планируем посетить «Дом-музей В.И. Ленина», который отстояли от незаконного захвата.
21 мая в Конгресс-холле, в знаковом месте, где проходила встреча лидеров ШОС и БРИКС мы проведем Всероссийский Форум «Дружба и братство народов – залог возрождения России». Он завершится концертом на площади Салавата Юлаева, где выступит легендарный белорусский ансамбль «Сябры».
- Как вы проводите ротацию в центральных органах партии? Много ли к вам приходит молодежи?
- Молодежь сейчас активно вступает в ряды КПРФ. В частности, за последние годы к нам пришло 50 тысяч, в основном, молодых людей. Да и в руководстве у нас немало молодежи. Например, этой мой заместитель Дмитрий Новиков, секретари ЦК КПРФ Юрий Афонин, Алексей Корниенко, Михаил Костриков, Казбек Тайсаев, руководитель нашей пресс-службы Александр Ющенко, который представляет Башкортостан в Государственной Думе.
- В феврале КПРФ в Орле прошел экономический форум. В своем выступление вы рассказали о том, какие пути решения выхода страны из экономического кризиса предлагает ваша партия. Расскажите вкратце о них.
Наша программа по выводу России из кризиса состоит из десяти пунктов.
Первое.Необходимо восстановить экономический суверенитет и реальную независимость страны.
Для этого, прежде всего, предстоит установить должный государственный контроль над банковской системой и валютными операциями. Только по данным статистики за последние 14 лет из России легально вывезено 789 млрд долларов или 39 триллионов рублей. Добавьте к этому различные «серые» схемы. Весь этот дикий отток капитала и валюты за кордон пора прекратить.
Центральный банк должен служить интересам России, делу развития её экономики, промышленности и сельского хозяйства. Крайне важно вывести его из-под влияния ФРС США и прямо подчинить российским властям.
В перспективе необходимо отвязаться от доллара. Почему Россия должна покупать пустую бумажку за 75 рублей? В свое время Сталин не стал тратить деньги на зеленые фантики, а приравнял рубль к золотому эквиваленту. Так была обеспечена защита Советского Союза от кризисов и санкций.
Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. За три года в составе этой организации потери бюджета страны достигли почти 800 млрд. рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. Смирительную рубашку ВТО с нашей экономики следует снять.
Второе. Минерально-сырьевая база России обязана служить народу.
Выручка от экспорта сырья должна идти в казну, а не обогащать олигархов и их челядь. Мы уверены, что 90% избирателей проголосуют на референдуме за решение о национализации минерально-сырьевой базы страны. Эта мера позволят сформировать бюджет не в 16 а в 25 трлн рублей и сделать его бездефицитным.
Назрела задача создания мощного государственного сектора в экономике. Для этого необходима национализация не только нефтегазового комплекса, но и других ведущих отраслей, таких как электроэнергетика, железнодорожный транспорт, система связи. Во-первых, сильный госсектор будет служить целям пополнения госбюджета. Во-вторых, он придаст предсказуемый, плановый характер экономическому развитию.
Выход из кризиса диктует необходимость перевода экономики на плановые начала с использованием государственного и муниципального заказа. В минувшем году по инициативе депутатов-коммунистов принят закон «О стратегическом планировании». Первый шаг сделан. Теперь необходимо вводить тактическое планирование на 5 лет, стратегическое – на 10 и более лет. Только в этом случае в полной мере заработает и закон «О промышленной политике». Фракция КПРФ в Госдуме смогла добиться его принятия.
Пора открыть дорогу к новой индустриализации, к четвёртой промышленной революции. Чтобы не зависеть от внешних рисков, долю обрабатывающей промышленности в объеме ВВП России необходимо повысить с 14,5% до 70-80%. Напомню, что в современной Германии этот уровень – 83%.
Третье.Экономика должна стать наукоемкой, развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений.
Пора остановить губительные реформы в сфере науки. Предстоит на порядок увеличить финансирование исследований отечественных ученых, довести удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разработки, с 10 до 40%. Именно так обстоит дело в развитых странах.
Мы не можем согласиться с тем, что на образование и на науку выделяется по 3% от ВВП. Причём даже эти жалкие средства тратятся на редкость бездарно. Ливановская «ЕГЭидиотизация», эта «баба Яга», и погром в Российской академии наук ведут в тупик. «Вход в школу через кассу», - эта горькая шутка всё чаще появляется на устах у родителей. Если большевики за двадцать предвоенных лет добились практически всеобщей грамотности населения, то нынешняя власть действует в обратном направлении. Раньше наши школьники и студенты стабильно занимали первые места на международных конкурсах, а сегодня многие и читать толком не умеют.
Высокое качество школьного образования крайне необходимо возродить. Это нужно и для промышленности, и для развития науки страны, и для поднятия культурного уровня нации. Также на данном этапе крайне важно восстановить систему профтехобразования по всем профилям обучения, вернуть престиж техническим и педагогическим ВУЗам.
Вместе с моим первым заместителем Иваном Мельниковым, нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым и депутатом нашей фракции Олегом Смолиным мы представили в Государственной Думе проект нового закона «Образование для всех». Этот документ впитал всё лучшее из русской и советской школы. Если он будет принят, ситуация в сфере образования изменится качественно. Закон предусматривает доступность образования, рост бюджетного финансирования, ликвидацию дикой бюрократии, которая поразила школы и вузы.
Четвертое. Необходимы срочные меры по спасению сельского хозяйства.
В стране 42 млн гектаров заросли бурьяном. Это уже треть всей пашни. Учеными доказано, что Россия способна прокормить не только собственное население, но и ещё свыше пятисот миллионов человек. Вместо этого мы завозим половину продовольствия, зачастую негодного качества. Стыдно и позорно!
Земли сельхозназначения необходимо вернуть в оборот. Предстоит восстановить почти полностью утраченные семеноводство и племенное животноводство. В целом же продовольственную безопасность страны можно обеспечить за два-три года. Для возрождения российского агропрома основную ставку нужно делать на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Это должно стать главной идеей государственной программы развития села. На поддержку агропромышленного комплекса нужно выделять не менее 10% расходной части федерального бюджета. Кроме того, комплекс мер должен предусматривать ликвидацию паучьей сети перекупщиков, не позволяющих крестьянам попадать на рынки со своей продукцией.
Пятое. Необходимо всемерно поддерживать народные предприятия, ярко демонстрирующие свою эффективность. Даже в условиях кризиса они увеличили объемы производства в 3-5 раз.
Мы неустанно пропагандируем опыт подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» под руководством Павла Грудинина, СПК «Звениговский», созданного в Марий Эл Иваном Казанковым, Усольского свинокомплекса в Приангарье, руководимого Ильей Сумароковым, колхоза «Терновский», возглавляемого Иваном Богачёвым.
Свою перспективность народные предприятия демонстрируют не только на селе, но и в промышленности. Достаточно упомянуть картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах или народное предприятие «Знамя» в Свердловской области. Сам характер этих предприятий таков, что они развивают не только производство, но и социальную инфраструктуру.
Шестое. Наступило время мобилизовать кредитные ресурсы для возрождения страны.
Нам надоело слушать, что у правительства нет денег. На декабрь 2015 года золотовалютные резервы России, вместе со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, составляли 36 триллионов рублей. На депозитах в банках находилось ещё 22 триллиона. Таким образом, помимо бюджета имеется 58 триллионов рублей, которые можно использовать на кредитование.
Седьмое. Мы не раз предлагали ввести контроль над ценами на товары первой необходимости и на лекарства.
В прошлом году наша фракция внесла поправки в закон о торговле, предложив установить порядок и размер торговой наценки на отечественную продукцию. Этот порядок мог бы остановить и рост потребительских цен, и общую инфляцию. Однако единороссов этот подход не устроил. Цены на продукты питания за год подскочили на 20-25%.
И в царское, и с советское время доказала свою эффективность монополия государства на производство и реализацию винно-водочной продукции. Сегодня же огромные деньги текут в карманы водочных королей. Госмонополия на производство и реализацию спиртосодержащей продукции даст в бюджет страны ещё 3,3 триллиона рублей. Кроме того, она позволит остановить страшную тенденцию последних лет, когда тысячи людей гибнут от паленой водки.
Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему.
Нынешнее налогообложение тормозит развитие экономики во всех её отраслях. К примеру, налога на добавленную стоимость в СССР не было. Нет его и в США. Наличие НДС приводит к удорожанию отечественной продукции от 10 до 18%. Это делает её неконкурентоспособной, тормозит производство, развивает инфляцию и провоцирует коррупцию. Фактически этот налог существенно уменьшает и зарплату наших граждан.
Налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимости выросли в несколько раз. Они больно бьют по малому бизнесу и сельскому хозяйству, углубляют нищету простого народа. Налог на имущество и поселенческую землю просто разоряет граждан и сгоняет их с родных и обжитых мест. Этот разбой надо немедленно прекратить.
Выпадающие из бюджета доходы есть, чем компенсировать. В десятках стран мира важнейший источник пополнения госбюджета – прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он введен в США, Китае, Франции, Германии, Швеции и многих других государствах. Мы просто обязаны ввести этот налог в России, где 110 человек захватили более трети национальных богатств. Прогнозируемый экономический эффект превышает 4 трлн. рублей. Кроме того, это будет более чем справедливо. Не рабочие, учителя, врачи, военные, студенты и пенсионеры повинны в экономическом кризисе. Не они должны за него расплачиваться. За дело рук своих пусть отвечают, прежде всего, олигархи и их бездарные чиновники.
Девятое. Наш принцип: «Забота о стране – это забота о людях».
Когда 10% населения завладели почти 90% национального богатства, не стоит удивляться диким масштабам бедности. Пора превратить Россию в социальное государство не только по записи в Конституции.
Нашей стране не ответить на смертельные вызовы с необразованным и больным населением. Так называемая оптимизация здравоохранения резко снизила доступность медицинской помощи. Уже в этом году смертность в России может снова превысить рождаемость. Над страной вновь навис тот самый «русский крест», что уже стоил нам миллионов жизней.
Много лет КПРФ добивается принятия закона о «детях войны». Но всякий раз наша инициатива блокируется «Единой Россией». Там, видимо, считают, что тем, кто пережил самую страшную войну и отдал свои силы на восстановление страны, можно жить и на 10-12 тысяч рублей в месяц. В последний раз наш проект закона о «детях войны» набрал 205 голосов депутатов Госдумы. Этого вновь не хватило. Но мы не отступимся! Принятие этого закона — дело чести всех патриотов!
Десятое. Необходимо бороться за сохранение культурно-нравственных ценностей.
Основатель и президент Давосского форума Клаус Шваб заявил о том, что над человечеством нависла угроза лишиться души и сердца. Для России эта угроза более чем реальна. Души людей разлагают как пропагандой насилия и безнравственности, так и при помощи антисоветизма и русофобии. Отвратительные выходки некоторых известных деятелей – лишь небольшой штрих в этой картине. По государственным телеканалам по-прежнему крутятся лживые фильмы и передачи, мажущие грязью священные страницы и образы нашей истории. И это – смертельно опасная мина, закладываемая под будущее России. Но обезвредить её, безусловно, можно. Главным нашим союзником в данном деле является сам наш народ. Он уже показал это, уверенно встав в ряды «бессмертного полка».
- В деревне Карача-елга Кушнаренковского района РБ недавно жители села обнаружили, что их земельные паи оказались в распоряжении МТС Башкирская, которая находится в стадии банкротства. Там же оказалось и имущество, здания и техника их бывшего СПК, якобы переданные по решению собрания колхозников. Но жители не помнят такого, и теперь приняли решение о возврате своих паев, а также о создании своего народного предприятия и возврате имущества от МТС «Башкирская». Как Вы оцениваете подобную ситуацию, когда земельные паи крестьян используются кем-то другим, а пайщикам ничего не достается? И как Вы считаете, есть у крестьян шанс вернуть колхозное имущество и создать свое предприятие? Как Вы вообще видите будущее российского села?
- Начнем с того что, к сожалению это не единичная ситуация. К нам стекаются обращения со всей страны, наши юридические службы активно занимаются этим вопросом и регулярно обращаются в органы Прокуратуры и Следственного Комитета позволяющие в большинстве случаев восстанавливать законность.
Что касается Вашего вопроса, то эта возмутительная ситуации не единична в Республике Башкортостан. Наши депутаты А.А. Ющенко и В.Н. Старов недавно были в Аургазинском районе и вплотную занимались рассмотрением аналогичной ситуации. На встречу пришел практически весь обманутый коллектив. Заместитель Председателя Государственного Собрания Курултая В.Н. Старов ведет юридическое сопровождение этих вопросов, в том числе и по Кушнаренковскому району РБ, но в целом невозможно точечно решить все проблемы, необходима смена курса в отношении развития сельского хозяйства. В нашей программе записано что, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. И выход из ситуации мы, прежде всего, видим в создании народных предприятий, закон о которых был принят по нашей инициативе. Как уже было сказано выше, даже в условиях тяжелейшего кризиса они доказали свою эффективность.
- Как вы оцениваете в целом социально–экономическую ситуацию в Башкирии, справляется ли регион с кризисом?
- Башкирия является одним из наиболее экономически успешных регионов страны. Это связано с тем, что в советскую эпоху в республике была создана мощнейшая индустрия нефтепереработки и большой химии. Построенные во времена СССР индустриальные гиганты и сегодня формируют подавляющую часть регионального бюджета. Однако нынешний глубокий кризис российского капитализма нанес серьезный удар и по финансовому благополучию Башкортостана.
Между тем нынешнее кризисное состояние финансов российских регионов вытекает из многолетней порочной финансовой и налоговой политики правительства. КПРФ давно выступает против чрезмерной концентрации финансовых ресурсов на федеральном уровне. При этом только за последние годы в регионы было передано около 80 видов государственных полномочий. Но их реализация в принципе не может быть обеспечена доходами региональных бюджетов при нынешней финансовой и налоговой системе. В результате уже к моменту начала нынешнего кризиса субъекты федерации оказались глубоко закредитованы. Даже относительно благополучным регионам в последние два года пришлось брать большие кредиты на выполнение так называемых «майских» указов. А сегодня, в условиях кризисного падения доходов региональных бюджетов, обслуживать эти долги становится практически невозможно.
Основным пунктом нашей программы являются недра и сырьевая база, которые должны работать на каждого человека, а не на небольшую кучку олигархов. Некоторые спекулируют на том, что национализация минерально-сырьевые базы приведет к кровопролитию. Но когда «Башнефть» была возвращена в собственность государства и часть акций были переданы в распоряжение республики она сразу ощутила рост доходов от этой нефтяной компании. И мы категорически против, точнее возмущены заявлением господина Улюкаева о намерении выставить на продажу самые крупные активы государства , в том числе и «Башнефть» , с дисконтом в 60% , да еще он предлагает продать это американцам. Нельзя допустить этого. У нас не осталось запаса прочности для экспериментов с нашей экономикой, и что бы не допустить такой вакханалии нужно вместе прийти 18 сентября и поддержать нашу программу.
- Каковы перспективы КПРФ на предстоящих выборах в Государственную Думу? Каковы шансы партии в Башкирии, кого вы будете выдвигать от КПРФ в одномандатных округах республики?
- Оцениваю наши перспективы как хорошие. Считаю, что коммунисты Башкирии во главе с первым секретарем рескома Юниром Кутлугужиным смогут показать достойный результат на выборах. Сегодня в стране происходит левый поворот, а тот либеральный курс, который проводит Правительство Медведева, пользуется все меньшей поддержкой граждан. Что касается кандидатов-одномандатников, то окончательное решение по ним примет Съезд нашей партии, проведение которого мы планируем на июнь нынешнего года. У нас немало достойных кандидатов. В частности, по Башкортостану эту уже упомянутый мной Александр Ющенко, который сегодня успешно представляет вашу республику в федеральном парламенте.
Активно работает заместитель Председателя Госсобрания – Курултая РБ Вадим Старов, депутат Госсобрания – Курултая Ильгам Галин, среди наших кандидатов есть представитель рабочего класса Ханиф Ахмедьянов. Каждый из них провел не один десяток встреч в районах, городах, во дворах. Мы обязаны донести нашу программу до каждого избирателя и прекрасно понимаем, что через средства массовой информации это будет сделать сложно, поэтому мы используем тактику от двора к двору, от двери к двери, от избирателя к избирателю. Наша программа как никогда востребована, и имеет огромный положительный эффект.
- Ваше отношение к праймериз, которые проводят ваши соперники из «Единой России»?
- Считаю это обычным политическим шоу. Все равно, на выборы от «Единой России» пойдут те, на кого укажут сверху. Что касается КПРФ, то у нас все кандидатуры выносятся на широкое внутрипартийное обсуждение, начиная с первичных организаций. Это позволяет выдвинуть действительно достойных людей и не опускаться до дешевого самопиара.
- Кто он, избиратель КПРФ, дайте его характеристику?
- Сегодня за нас голосует наиболее умная, образованная и активная часть населения. Те, кто понимает, что без изменения социально-экономического курса страны нам не выбраться из кризиса. Все больше к КПРФ поворачивается молодежь, которую нынешние либеральные «реформаторы» фактически лишили будущего.
- В ЦИК РФ поменялся руководитель и ее состав. По вашему мнению, сможет ли этот фактор повлиять на то, что избирательные комиссии наконец будут честно считать голоса избирателей и будут проведены честные выборы?
- Надеюсь, что новый состав ЦИК во главе с Эллой Александровной Памфиловой все-таки позволит провести в стране демократические выборы. Эллу Александровну мы приглашали на многие слушания в Государственную Думу. Она участвовала в рассмотрении проблем агропромышленного комплекса, защиты детей, Байкала, а также «детей войны». Тогда Элла Александровна занимала довольно взвешенную, разумную позицию. Посмотрим, как будет складываться ситуация.
Хочу заметить, что я участвую в выборных кампаниях уже больше двадцати лет, и до сих пор полноценных дебатов на всех уровнях, начиная с президентских выборов, не было. Недавно был принят специальный закон на эту тему. И мы заинтересованы в том, чтобы страна мужественно и честно посмотрела на происходящее.
- Остается ли у вас время на семью, отдых, спорт?
- Я очень «богатый» дед, у меня восемь внуков. Когда появляется свободное время, всегда стараюсь проводить его с семьей.
Что касается отдыха, то, признаюсь откровенно, для меня нет лучшего отдыха, чем выращивание цветов. Я встаю в пять утра. Повозишься пару часов в саду – и уже настроение совсем другое. Поэтому цветы для меня – это не только увлечение, но и способ отдыха.
Я очень люблю спорт, прежде всего волейбол, теннис, бильярд. В юности был чемпионом района по всем основным видам спорта. Лучший результат на 100-метровке — около 11 секунд. 200, 400, 800, 1500 метров бегал. Выиграл все соревнования по метанию гранаты, диска и толканию ядра. Гранату я в 8-м классе на районных соревнованиях забросил за 55 метров. Во время службы в армии занимал призовые места по армейскому троеборью. К сожалению, сейчас у меня, как у федерального политика, остается очень мало времени для спорта. Однако при первой возможности обязательно выхожу на спортивную площадку. Кстати, у меня немало друзей-спортсменов. Например, в теннис мы вместе с легендарным хоккеистом Павлом Буре обыгрывали всех подряд.
- Какие книги любите читать и фильмы смотреть?
- Люблю классическую русскую литературу: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Тургенева. Был дружен с великим писателем Валентином Распутиным, к сожалению, его уже нет среди нас.
Что касается фильмов, то это, прежде всего, кинокартины советской эпохи. Кстати, у нас во фракции КПРФ в Госдуме работает известный режиссер Владимир Бортко. Наверняка, многим известны его фильмы, такие как «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба».
- Ваши пожелания жителям Башкирии?
- Уважаемые товарищи! Предлагаю вам прийти на выборы 18 сентября нынешнего года. Это будут выборы не просто Государственной Думы, но и вашей судьбы, а также судьбы ваших детей и внуков. Ибо от того состава, который завтра придет в высшее законодательное собрание страны, зависит очень многое. Нам нужен новый курс, новая политика, нужно уважение к человеку труда и к нашим великим традициям справедливости, народовластия и социализма.
Я верю в мудрость и справедливость вашего выбора. Надеюсь, что вы поддержите Компартию Российской Федерации.