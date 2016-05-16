Рустэм Сулейманов: «Пятнадцатилетний капитан»

Второе место разделили две скрипачки Агнеш Лангер (Венгрия) и Маи Судзуки (Япония). Им достались работы мастеров Алена Карбонара и Марии Стрельниковой. Третье место и скрипка работы мастера Игоря Улицкого достались Леониду Железному (Россия). Еще одну современную скрипку Спиваков подарил детской школе, какой именно не уточняется. Думаю, скрипка поедет в г. Салават, где не так давно открылся новый филиал. К сожалению, услышать эти скрипки на концерте не удалось. Было бы великолепно, ежели лауреаты исполнили свои сочинения на подаренных скрипках, тем более профессионалы сходу играют на любом инструменте. Надо отметить, что где бы В.Спиваков не появлялся по России, в каких бы городах не проходили его другие конкурсы предыдущих лет – везде маэстро дарит скрипки. Это безвозмездный вклад в материально-техническое оснащение школ, так как юные музыканты не могут купить себе хорошие инструменты из-за нехватки средств, скрипки стоят не малых денег. Сегодня, когда многие раритетные инструменты после развала СССР вывозятся из страны, эти акции Владимира Теодоровича, конечно необходимы, похвальны и заслуживают признания.