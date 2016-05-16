Рустэм Сулейманов: «Пятнадцатилетний капитан»

Завершился Конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Наш земляк подарил столице Башкортостана свой бренд, свое имя. Какой PR- рывок сделала Башкирия в глазах соседних регионов и страны в целом, какой музыкальный импульс был дан этим замечательным артистом, который периодически пропадает с поля зрения Уфы, но который через какое то время вновь возвращается в родной город. Вчера в ГКЗ «Башкортостан» состоялся Гала-концерт и награждение участников и победителей этого музыкального марафона. Я присутствовал на этом празднике академической музыки и находился, что называется, в самой гуще событий. Были первые лица республики, были гости столицы и много кто еще. Билеты стоили дорого, оттого, конечно, не все смогли попасть в зал
В первом отделении вечера прошла церемония награждения, которую неопытные конферансье всячески пытались испортить своими ошибками в тексте и в названиях оркестров. Со словами благодарности выступили Глава республики Рустэм Хамитов и Владимир Спиваков.
Рустэм Закиевич предложил Спивакову уже через два провести следующий – Второй международный конкурс скрипачей и процитировал стихи барда Булата Окуджавы. В свою очередь маэстро Спиваков процитировал знаменитое четверостишье Мустая Карима.
Руководитель фонда им. Мустая Карима – Тимербулат Каримов вручил два приза «Надежда» участницам первого тура Анастасии Мамяшевой и Марие Лундиной.
Президент группы компаний «Башинвест» Василий Пеганов вручил «Приз зрительских симпатий» и пятьсот тысяч рублей Анастасии Мамяшевой, за которую было отдано большее количество голосов, чему мы - уфимцы, безусловно, рады. Затем начались выступления лауреатов под рояль, во втором отделении маэстро Спиваков сам встал за пульт сборного оркестра 《НФО России плюс НСО РБ》 и ярко провел аккомпанемент Концерта Бетховена своему протеже.
Напомню еще раз, что победителем конкурса стал пятнадцатилетний скрипач Даниэль Лозакович (Швеция). Ему преподнесли в качестве приза туринскую скрипку мастера Карло Оддоне. Как выразился маэстро Спиваков: «Скрипка передается Даниэлю навсегда, на всю жизнь». Этими словами маэстро хотел подчеркнуть, что у юноши еще будет немало побед и я угадал в словах Владимира Теодоровича мысли о будущем Даниэля. Дело в том, что нагрузка на психику молодых звезд не всегда однозначно положительная. Многие талантливые ребята сбиваются с истинного пути солиста - мировое признание сложно выдержать еще не окрепшим исполнителям.
Второе место разделили две скрипачки Агнеш Лангер (Венгрия) и Маи Судзуки (Япония). Им достались работы мастеров Алена Карбонара и Марии Стрельниковой. Третье место и скрипка работы мастера Игоря Улицкого достались Леониду Железному (Россия). Еще одну современную скрипку Спиваков подарил детской школе, какой именно не уточняется. Думаю, скрипка поедет в г. Салават, где не так давно открылся новый филиал. К сожалению, услышать эти скрипки на концерте не удалось. Было бы великолепно, ежели лауреаты исполнили свои сочинения на подаренных скрипках, тем более профессионалы сходу играют на любом инструменте. Надо отметить, что где бы В.Спиваков не появлялся по России, в каких бы городах не проходили его другие конкурсы предыдущих лет – везде маэстро дарит скрипки. Это безвозмездный вклад в материально-техническое оснащение школ, так как юные музыканты не могут купить себе хорошие инструменты из-за нехватки средств, скрипки стоят не малых денег. Сегодня, когда многие раритетные инструменты после развала СССР вывозятся из страны, эти акции Владимира Теодоровича, конечно необходимы, похвальны и заслуживают признания.
Еще одно великолепное начинание произошло в рамках этого состязания. В первый день конкурса приглашенные оркестранты из Москвы дали открытые уроки студентам УГИИ. В свою очередь, члены жюри – авторитетнейшие Н.Борисоглебский, Т.Габора, М.Копельман и Б.Кушнир дали мастер-курсы скрипачам со струнной кафедры. Причем участие было бесплатным, на Западе один урок того же Кушнира стоит 500 евро. Каждый из музыкантов вел уроки по своей методе: Никита Борисоглебский (Россия) взял скрипку и многое показывал на собственном примере, равно как и Борис Кушнир (Австрия). Тарас Габора (Канада) наоборот не издал ни одного звука на инструменте. Михаил Копельман (США) был вообще немногословен. Удивительно было не только видеть уроки замечательных педагогов и признанных виртуозов скрипки, но еще и сравнивать их модели работы с учеником. Хочется выразить слова благодарности завкафедрой струнных инструментов УГИИ, профессору Ф.Ситдиковой и моему шефу – профессору А.Шисману за предоставленную возможность. Все было на высшем уровне.
Сейчас пойдут тоскливые слова о том, что конкурс завершен, что так было радостно от этих насыщенных прекрасной музыкой дней, как много мы почерпнули, пребывая в напряжении от состязательности и творческого азарта, находясь рядом с замечательными мировыми коллегами - членами жюри. Да, это именно так! Очень надеюсь, что через пару лет конкурс вновь откроет новые имена мирового скрипичного исполнительства в городе Уфе и Владимир Спиваков снова встанет за дирижерский пульт, дабы аккомпанировать молодым дарованиям. Вы знаете, сами участники, особенно в таком юном возрасте, надолго запоминают тот город, где они одержали свои фантастические победы, где провели дни триумфа, это врезается в память навсегда.
Успехов вам и счастья, наши лауреаты!