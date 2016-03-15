Договоры с погибшими на пожаре в центре реабилитации заключили на подставное лицо

В следственном комитете Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели 12 человек на пожаре в центре социальной адаптации, арендовавшем дом № 6 на улице Тукаева в Стерлитамаке. В случае, если виновных обнаружат, они будут отвечать перед законом сразу по двум статьям Уголовного кодекса — за причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности. Так как речь идет о массовой гибели людей, то и наказание для тех, кто проявил халатность, будет серьезным. Кроме того, случившееся заставит власти проверить подобные реабилитационные центры в других регионах, поскольку трагедия стала возможной из-за отсутствия какого-либо контроля за деятельностью по «социальной адаптации» наркоманов и алкоголиков.

Известно, что центр социальной адаптации «Содействие», арендовавший жилой дом, где сгорели люди, религиозная организация, которая занималась реабилитацией алкоголиков и наркоманов. Две женщины 35 и 53 лет и 10 мужчин в возрасте от 26 до 56 лет, проживавших в 25-метровом помещении, находились под надзором и их содержали в строгости. Массовая гибель людей стала возможной потому, что несчастных на ночь запирали. Когда на пожар прибыли огнеборцы, они не смогли открыть тяжелую металлическую дверь, которая была закрыта ключом снаружи, а все окна оказались забраны решетками. Внутренняя щеколда на двери была открыта — подопечные центра пытались выйти на улицу, но не смогли. Когда пожарные разобрали крышу — было уже поздно. Шесть тел несчастных лежали около окон, остальных шестерых обнаружили под стропилами. Перед смертью узники метались по узкому пространству, заставленному двухъярусными кроватями, по словам соседей, кричали и пытались сломать решетки на окнах. Трупы несчастных не обгорели — все погибшие задохнулись угарным дымом. Известно, что двое сгоревших — родом из Удмуртии, остальные — из других регионов России. Все погибшие подписали документ, соглашаясь на добровольное излечение от алкоголизма и наркомании трудотерапией. «Пациенты» бесплатно трудились в разных местах города, копая траншеи и перетаскивая грузы. Выручку от этой деятельности получали неустановленные пока лица. Между тем, центр «Содействие» — сетевая организация: только в Стерлитамаке находилось две таких закрытых «лечебницы», и одна в Уфе. Оказывается, лицензии на подобную деятельность не нужна, а потому ни врачи, ни пожарные, ни администрация города не знали, что происходит в доме на улице Тукаева. Интересно, что человек, подписавший договора о добровольном излечении с подопечными центра, сам находится на реабилитации в одном из таких закрытых домов, а соответственно не может нести ответственность за случившееся. Как бы там ни было, организаторы лечебницы тюремного типа, если запирали своих адептов на ночь, обязаны были выставлять дежурных. Гибель 12 человек целиком на совести хозяев центра — огонь разгорелся в три часа ночи, а соседи вызвали пожарных только в пять утра. Находившиеся внутри помещения реабилитируемые никак не могли сообщить о своем бедственном положении, так как не имели сотовых телефонов. В следственном комитете РБ заявляют, что по предварительным данным причиной возгорания может быть неисправная электропроводка. На вернанде здания стоял электробогреватель. Центр «Содействие» снимал помещение у частного лица, не поставив хозяина в известность, что в здании будут жить 12 человек фактически в статусе заключенных. Случившееся в Стерлитамаке может стать поводом для проверок центров для алкоголиков и наркоманов по всей России, поскольку при полной бесконтрольности массовая гибель людей возможна в любом регионе. По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, погибшие «были простые труженики, работяги». — Это люди, которые старались что-то сделать в этой жизни, — заявил он. — Ошибались, может быть, некоторые из них шли неверным путём. Но такова судьба. Сейчас идёт разбирательство: как могло получиться, что в фактически небольшом помещении жили 12 человек, окна зарешечены, металлическая дверь, — и пожар привел к гибели людей. Глава ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов заявил, что сам пожар «был небольшой сложности, но самым тяжелым по последствиям».