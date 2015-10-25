50 оттенков черного. В Башкирии регистрируется все больше сексуальных преступлений

Надо отдать должное правоохранителям, которые в короткие сроки раскрывают эти злодеяния, но от того, что насильник оказывается в руках закона, родственникам пострадавших и родителям, опасающимся за жизнь своих детей, не легче. Какие слова утешения можно найти для отца и матери 11-летней Виолетты Токарчук, замученной маньяком Александром Валеткиным? Вряд ли их сердца утешатся сообщением, что зверю, убившему их дочь, грозит пожизненное заключение. Александр Валеткин дважды сидел за преступления на сексуальной почве и, надо думать, не особенно страшится заключения и сейчас. Он охотно дает показания следователям, потому что знает, что это поможет «скостить» ему срок.
Неудивительно, что родители стали бояться отпускать детей на улицу. Тем более, что по Уфе вновь прокатилась волна сексуальных преступлений. На днях башкирские правоохранители поймали 23-летнего маньяка, в течение двух дней – 17 и 18 октября нападавшего на детей. Оказалось, что извращенец приехал в столицу Башкирии из Чекмагушевского района РБ на заработки, но вышел на сексуальный промысел. Скорее всего, озабоченный парень считал, что в большом городе проще затеряться и его не поймают. Но уже на следующий день около шести вечера патрульные полицейские опознали злодея на улице Гагарина в уфимском микрорайоне Сипайлово, и задержали его.
Молодой мужчина признался в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Интересно, что до того, как преступник открыл охоту на городских малолеток, он в поле зрения правоохранительных органов не попадал – вероятно в селе, где он жил, девочки предпочитали помалкивать о странностях парня, а взрослые предпочитали не замечать порочность сельчанина. Тем более, что деревенский насильник не слишком грамотен и плохо говорит по-русски, и скорее всего, даже не отдавал себе отчета, что его действия караются законом.
Злоумышленник уже рассказал следователям, что первой его жертвой стала 13-летняя девочка, которую он подстерег 17 октября у дома № 13 на улице Королева в микрорайоне Сипайлово. Школьница зашла в лифт и маньяк бросился за ней. Когда кабина закрылась, извращенец попытался совершить с шестиклассницей действия, которые Уголовный кодекс трактует, как развратные.
Как рассказал сам преступник в полицейском участке: «чуть-чуть пощупал ее», но девочка вырвалась и начала кричать.
Душегубу удалось скрыться, а юная горожанка сумела описать напавшего на нее человека и даже желтую куртку, в которую был одет маньяк. Морального урода сразу начали разыскивать, но он и не подумал затаиться, а снова отправился удовлетворять свои ненормальные желания, одетый в ту же самую желтую куртку.
Правда, на следующий день, 18 октября, преступление против половой неприкосновенности похотливый изверг совершил уже в Октябрьском районе Уфы на улице Зорге. Душегуб точно также выждал, пока другая 13-летняя школьница войдет в подъезд дома № 46/1 и станет подниматься по лестнице. Между первым и вторым этажом он и напал на малышку, совершая развратные действия. И эта школьница тоже оказалась не робкого десятка и принялась кричать и звать на помощь. Душегуб выскользнул из подъезда и был таков, но уже не следующий день его задержали.
В ближайшее время извращенцу предъявят обвинение по тяжкой статье Уголовного законодательства – совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Уголовный кодекс предусматривает за это преступление до 15 лет лишения свободы. Уже при задержании деревенский педофил принялся каяться, надеясь на смягчение наказания. А девочки, которые пережили тяжелый стресс, унижения и, возможно, моральную травму которая будет преследовать их всю жизнь, по сути, останутся неотмщенными. Потому что педофил не успел нанести ущерба их здоровью, и может после судебного процесса отделаться легким испугом. А через какое-то время вновь отправиться на свой черный промысел – ведь получается, что людей с подобными отклонениями никто не контролирует, пока они не попадутся над замученным ребенком.
Еще через несколько дней в Уфе правоохранители Башкирии сумели разыскать и задержать мужчину, 5 октября напавшего на 17-летнюю ученицу школы № 29, что располагается в уфимском микрорайоне Сипайлово. Злодей, отсидевший за убийство, намеревался изнасиловать девушку. Но не сумел довести свой гнусный умысел до конца, так как маньяка спугнул прохожий, вышедший погулять с собакой. При этом преступник успел нанести школьнице ножевые ранения. Напротив дома № 2 на улице Бикбая за металлическими гаражами 44-летний мужчина подстерег жертву, и, угрожая подростку ножом, попытался удовлетворить свою похоть, сорвав с несчастной одежду. Но, к счастью, девочка спаслась благодаря случайному прохожему. Скорее всего, изверг заранее наметил понравившуюся ему десятиклассницу и поджидал ее во дворе школы. Возможно, бандит и убил бы школьницу, но гулявший рядом горожанин с собакой спугнул налетчика. Маньяка разыскивали почти месяц, но поиски завершились успехом полицейских – педофил проживал в микрорайоне Сипайлово и ранее был судим за убийство. То есть и этому подонку срок не пошел в прок. Теперь, в случае, если суд признает мужчину виновным, насильнику грозит до 20 лет лишения свободы. Фемида посчитала необходимым взять извращенца под стражу до начала судебного процесса. Только, похоже, и этот преступник уверен в своей безнаказанности.
Не менее нагло вел себя извращенец, жестоко изнасиловавший 31-летнюю женщину на улице Зорге в Уфе 29 сентября. 38-летний парень тоже был судим за сексуальные преступления, но как только вышел на свободу, вновь возжелал крови.
Напомним, ночью обнаженную горожанку обнаружил водитель трамвая – искалеченную жертву злодей положил на трамвайные рельсы, надеясь, что еще живого человека в темноте переедет электрическая машина и скроет следы преступления. Когда пострадавшую доставили в больницу, выяснилось, что даму не только избили, но и жестоко надругались над ней – в брюшной полости у несчастной обнаружили землю и опавшие листья – ее насиловали посторонними предметами. Пациентка долго находилась в состоянии шока.
Потом женщина рассказала, что оказалась в лапах маньяка около дома № 70/1 на улице Зорге в жилом комплексе «Парковый», что располагается рядом с парком имени Гафури. Изверг увидел одинокую, хорошо одетую даму и напал на нее, угрожая предметом, похожим на оружие. То есть и проживание в элитном доме не дает гарантии спасения от сумасшедших маньяков, свободно разгуливающих по Уфе.
Преступник не только вдоволь поиздевался над уфимкой, совершив над ней дикое насилие, но похитил принадлежащие ей ценности - ноутбук Dell, мобильный телефон Iphone 4 и денежные средства в размере почти 18 тысяч рублей. Извращенца задержали у сожительницы – нашлась женщина, которая приютила у себя столь мерзкого, и, скорее всего, душевнобольного человека. Насильник будет отвечать перед законом сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера, причинившие тяжкий вред здоровью. За все эти преступления, и учитывая рецидив, отморозок может отправиться за решетку на пожизненный срок. Но опять же, кому от этого станет легче?
Закончит свои дни в тюрьме 51-летний бомж, попытавшийся изнасиловать девятилетнюю девочку в одном из сел Туймазинского района Башкирии. Бродяга подкараулил ребенка в одном из почтовых отделений, где мать школьницы трудилась на отправке корреспонденции, и уволок в кусты. Маргинал схватил малышку за руку, и обещая убить, принялся раздевать и попытался совершить с ней половой акт.
Можно себе представить ужас третьеклассницы, которую чуть не изнасиловал пьяный опустившийся дед. Лишь благодаря счастливому случаю бомж не сумел осуществить извращенное желание. Мать ребенка оторвалась от работы и заметила, что дочери нет рядом и на улице. Она бросилась искать девочку и нашла ее в лапах грязного отморозка.
Теперь потерявший человеческий облик мужчина предстанет перед судом - он арестован до начала процесса и ответит перед законом за покушение на изнасилование маленького ребенка. В случае, если Фемида признает морального урода виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Говорят, что в тюрьмах не жалуют тех, кто посягает на половую неприкосновенность детей, и безумец вряд ли доживет до освобождения. Но эта возможность справедливого возмездия, скорее всего, из разряда блатных легенд. И вряд ли утешит тех, кто стал жертвой сексуального насилия.
При этом, все сексуальные извращенцы психически нездоровые люди, которым, пока они не совершили преступления, требуется медицинская помощь.
Между тем, в России на волне демократических реформ был принят закон «О психиатрической помощи», который требует помещать людей с психическими, в том числе и сексуальными отклонениями, в специализированные стационары только по решению суда. При этом, по словам главного психотерапевтаа минздрава РБ Ильгиза Тимербулатова, судьи, далекие от медицины, не всегда могут распознать опасность душевнобольного человека и отказывают в его госпитализации, объясняя странность поступков особенностями характера. Даже если рядом с вами живет человек, который ежедневно пугает детей своим обнаженным детородным органом, чтобы упечь его в психушку, потребуется коллективное письмо участковому и главному психиатру РБ.
- Нужно соблюсти все демократические нормы, - рассказывает Ильгиз Тимербулатов. – После того, как такие коллективные письма поступают в нужные инстанции, можно провести принудительный осмотр этого человека и, если он действительно не здоров, обратиться в суд. Суд назначает экспертизу и только после ее проведения и заседания суда, есть вероятность, что сумасшедшего поместят на излечение.
А пока идут все эти долгие «демократические» процедуры, нет никаких гарантий, что рьяно защищаемый законом душевнобольной кого-то не убьет или не изнасилует. И, получается, что здоровые люди никак не защищены от помешанных безумцев, в том числе и сексуальных. Вот и «лечат» в тюрьмах маньяков, которые, пока общество беспокоится о соблюдении их прав, успевают натворить немало ужасов. А обычным людям остается уповать только на справедливость уголовных «понятий», и на Божий суд.