50 оттенков черного. В Башкирии регистрируется все больше сексуальных преступлений

Еще через несколько дней в Уфе правоохранители Башкирии сумели разыскать и задержать мужчину, 5 октября напавшего на 17-летнюю ученицу школы № 29, что располагается в уфимском микрорайоне Сипайлово. Злодей, отсидевший за убийство, намеревался изнасиловать девушку. Но не сумел довести свой гнусный умысел до конца, так как маньяка спугнул прохожий, вышедший погулять с собакой. При этом преступник успел нанести школьнице ножевые ранения. Напротив дома № 2 на улице Бикбая за металлическими гаражами 44-летний мужчина подстерег жертву, и, угрожая подростку ножом, попытался удовлетворить свою похоть, сорвав с несчастной одежду. Но, к счастью, девочка спаслась благодаря случайному прохожему. Скорее всего, изверг заранее наметил понравившуюся ему десятиклассницу и поджидал ее во дворе школы. Возможно, бандит и убил бы школьницу, но гулявший рядом горожанин с собакой спугнул налетчика. Маньяка разыскивали почти месяц, но поиски завершились успехом полицейских – педофил проживал в микрорайоне Сипайлово и ранее был судим за убийство. То есть и этому подонку срок не пошел в прок. Теперь, в случае, если суд признает мужчину виновным, насильнику грозит до 20 лет лишения свободы. Фемида посчитала необходимым взять извращенца под стражу до начала судебного процесса. Только, похоже, и этот преступник уверен в своей безнаказанности.