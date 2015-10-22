Хамитов назвал форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС «вариантом народной дипломатии»

- Мы знаем, как хорошо и продуктивно общаются главы наших государств, какие важные и необходимые документы они подписывают в своей работе, встречаясь в том числе и на таких саммитах, как ШОС и БРИКС, которые были в Уфе в июле 2015 года, буквально три месяца назад, - рассказал г-н Хамитов. - В то же время нам понятно, что взаимодействие стран многократно увеличится, если малый и средний бизнес будет между собой действовать по всем направлениям.
По словам Рустэма Закиевича, «сегодня малый и средний бизнес представляет собой некую турбулентную среду, которая методом случайного поиска находит себе партнёров по бизнесу, ответные компании, с которыми можно работать».
- В то же время есть необходимость установить прямые системные связи между бизнесменами стран Шанхайской организации сотрудничества, стран БРИКС и всех стран, которые хотели бы взаимодействовать с нашим малым и средним бизнесом, - объясняет он. - Мы предложили такой формат – провести форум малого и среднего бизнеса в Уфе. Этот формат поддержан, предложение одобрил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И вот результат – сегодня 1,5 тысячи человек из 51 региона Российской Федерации, из 21 страны мира собрались в Уфе.
Руководитель Башкирии признался, что в правительстве РБ «не ожидали такой реакции».
- Мы думали, что масштаб действа будет существенно скромнее, - рассказал он. - Но нас очень радует то, что значительное количество бизнесменов, предпринимателей откликнулись на нашу инициативу и приехали посмотреть, как будет проходить первый форум, найти с точки зрения партнёрства в будущем и установить нормальные, хорошие деловые связи и отношения между «бизнес-интересантами».
Рустэм Хамитов сообщил, что «нисколько не сомневался», что Уфа произведет на гостей форума «хорошее, доброе впечатление».
- У нас симпатичный, интересный город с хорошей культурой, инфраструктурой, - говорит он. - У нас работают крупнейшие предприятия в стране в области нефтепереработки, нефтехимии, химии. Машиностроительный комплекс здорово развит, горная промышленность, сельское хозяйство. Я всегда говорю о том, что мы являемся крепким старопромышленным регионом, в котором уже сформировалась промышленная и инфраструктурная части.
Глава РБ видит дальнейшее возрождение территории «в развитии малого и среднего бизнеса».
- С этим у нас у всех – я уже обращаюсь к представителям Российской Федерации – есть нерешённые задачи, - говорит он.
Рустэм Хамитов уверен, что новая площадка – «для бизнесменов, для представителей бизнеса, не для больших начальников».
- Мы собрались не для того, чтобы пообщаться с вами со сцены. Нет, это ваша площадка, потому что малый бизнес, малое предпринимательство нам очень нужны. Без вас мы – и страна, и территории – развиваться не сможем, - сказал он. - Этот вариант народной дипломатии, постоянного общения с глазу на глаз, друг с другом, мне кажется, должен принести хороший эффект.
Рустэм Хамитов уверен, что «малый бизнес окружает нас во всем».
- Если большой, крупный бизнес – это электроэнергия, производство нефтепродуктов, самолеты, то всё, с чем мы соприкасаемся ежесекундно в жизни, чувствуем на кончиках своих пальцев, – это малый и средний бизнес, - полагает он. - Хочу, чтобы наш форум стал постоянно действующим. Но это зависит от вас. Таким образом, мы бы сделали хорошее, большое, доброе дело для нашей страны и для всех, кто занимается бизнесом в странах-партнерах.