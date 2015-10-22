Хамитов назвал форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС «вариантом народной дипломатии»

- Мы знаем, как хорошо и продуктивно общаются главы наших государств, какие важные и необходимые документы они подписывают в своей работе, встречаясь в том числе и на таких саммитах, как ШОС и БРИКС, которые были в Уфе в июле 2015 года, буквально три месяца назад, - рассказал г-н Хамитов. - В то же время нам понятно, что взаимодействие стран многократно увеличится, если малый и средний бизнес будет между собой действовать по всем направлениям.