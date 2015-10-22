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Хамитов назвал форум малого бизнеса стран ШОС и БРИКС «вариантом народной дипломатии»

22 октября 2015, 20:54
Глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на пленарном заседании первого форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС заявил, что считает излишними эпитеты «основатель» и «предводитель», которыми его наделили делегаты высокого собрания, потому что считает, что идея формата R2R (region to region) «витает в воздухе». Напомним, именно Рустэм Хамитов на заседании Делового Совета БРИКС в Бразилии в 2014 году предложил формат форума R2R, чтобы отдельные регионы, районы, провинции стран ШОС и БРИКС налаживали деловое сотрудничество напрямую, без посредничества центра.

- Мы знаем, как хорошо и продуктивно общаются главы наших государств, какие важные и необходимые документы они подписывают в своей работе, встречаясь в том числе и на таких саммитах, как ШОС и БРИКС, которые были в Уфе в июле 2015 года, буквально три месяца назад, - рассказал г-н Хамитов. - В то же время нам понятно, что взаимодействие стран многократно увеличится, если малый и средний бизнес будет между собой действовать по всем направлениям.

По словам Рустэма Закиевича, «сегодня малый и средний бизнес представляет собой некую турбулентную среду, которая методом случайного поиска находит себе партнёров по бизнесу, ответные компании, с которыми можно работать».

- В то же время есть необходимость установить прямые системные связи между бизнесменами стран Шанхайской организации сотрудничества, стран БРИКС и всех стран, которые хотели бы взаимодействовать с нашим малым и средним бизнесом, - объясняет он. - Мы предложили такой формат – провести форум малого и среднего бизнеса в Уфе. Этот формат поддержан, предложение одобрил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И вот результат – сегодня 1,5 тысячи человек из 51 региона Российской Федерации, из 21 страны мира собрались в Уфе.

Руководитель Башкирии признался, что в правительстве РБ «не ожидали такой реакции».

- Мы думали, что масштаб действа будет существенно скромнее, - рассказал он. - Но нас очень радует то, что значительное количество бизнесменов, предпринимателей откликнулись на нашу инициативу и приехали посмотреть, как будет проходить первый форум, найти с точки зрения партнёрства в будущем и установить нормальные, хорошие деловые связи и отношения между «бизнес-интересантами».

Рустэм Хамитов сообщил, что «нисколько не сомневался», что Уфа произведет на гостей форума «хорошее, доброе впечатление».

- У нас симпатичный, интересный город с хорошей культурой, инфраструктурой, - говорит он. - У нас работают крупнейшие предприятия в стране в области нефтепереработки, нефтехимии, химии. Машиностроительный комплекс здорово развит, горная промышленность, сельское хозяйство. Я всегда говорю о том, что мы являемся крепким старопромышленным регионом, в котором уже сформировалась промышленная и инфраструктурная части.

Глава РБ видит дальнейшее возрождение территории «в развитии малого и среднего бизнеса».

- С этим у нас у всех – я уже обращаюсь к представителям Российской Федерации – есть нерешённые задачи, - говорит он.

Рустэм Хамитов уверен, что новая площадка – «для бизнесменов, для представителей бизнеса, не для больших начальников».

- Мы собрались не для того, чтобы пообщаться с вами со сцены. Нет, это ваша площадка, потому что малый бизнес, малое предпринимательство нам очень нужны. Без вас мы – и страна, и территории – развиваться не сможем, - сказал он. - Этот вариант народной дипломатии, постоянного общения с глазу на глаз, друг с другом, мне кажется, должен принести хороший эффект.

Рустэм Хамитов уверен, что «малый бизнес окружает нас во всем».

- Если большой, крупный бизнес – это электроэнергия, производство нефтепродуктов, самолеты, то всё, с чем мы соприкасаемся ежесекундно в жизни, чувствуем на кончиках своих пальцев, – это малый и средний бизнес, - полагает он. - Хочу, чтобы наш форум стал постоянно действующим. Но это зависит от вас. Таким образом, мы бы сделали хорошее, большое, доброе дело для нашей страны и для всех, кто занимается бизнесом в странах-партнерах.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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