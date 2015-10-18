Грузовой порт в Агидели объединит в единую транспортную схему сразу четыре региона

- Появление грузового порта в Агидели даст этим регионам возможность эффективной кооперации по доставке грузов, - сказал Рустам Камалов телеканалу «ВГТРК-Башкортостан». - Известно, что речной и морской флот самый дешевый из всех грузоперевозок. Появление крупного грузового порта в Башкирии на месте, где Белая впадает в Каму, свяжет речными перевозками уральский экономический район с европейской частью России, и обеспечит развитым промышленным регионам Урала выход к морю. Так что появится новая транспортная альтернатива и новые логистические схемы по доставке грузов.
По словам ученого, новая «точка роста» в РБ позволит разрешить и социально-экономические проблемы – даст новый импульс для развития не только Агидели – «большого города с большим потенциалом», но и многих других сопутствующих строительству сфер.
- Любые проекты такого масштаба начинают приносить пользу в самом начале развития, - говорит Рустам Камилович. – Они становятся локомотивами экономики еще на стадии строительства. Только непосредственно на самом масштабном проекте будет трудиться свыше 4,5 тысяч человек, и от 8 до 10 рабочих мест появятся в обслуживающих отраслях.
Рустам Камалов уверен, что проект грузового порта, который объединит в единую транспортную схему сразу четыре региона, осуществится в самое ближайшее время.
- Назад ходу нет, - сказал он. – Уже выделены и осваиваются средства, расширяется дорога, началось строительство грузовых терминалов. Все это обеспечит всплеск экономической активности вокруг Агидели, независимо от того, получит ли город статус особой экономической зоны.
Г-н Камалов полагает, что появление грузового порта в Башкортостане «послужит во благо соседним регионам».
- У Башкирии традиционно тесные связи с регионами Южного Урала и Урала, - уверяет ученый. – А это значит, что дешевыми грузоперевозками смогут воспользоваться Челябинск, Екатеринбург и Оренбург.
Напомним, башкирский город Агидель строился как поселение атомщиков, но возведение атомной станции было заморожено на волне экологических митингов начала 90-х годов прошлого века и последние 25 лет это был населенный пункт с депрессивной экономикой.
В России существуют 18 особых экономических зон, специализирующихся на развитии промышленного производства и туризма, и лишь две на создании портово-логистических и транспортных узлов - ОЭЗ «Ульяновск-Восточный» и ОЭЗ «Советская гавань».
ОАО «ОЭЗ» является самым крупным девелопером индустриальных и инновационных парков в России. Инвесторы российских особых экономических зон освобождаются от налога на землю, имущество и транспорт сроком на пять и более лет. С 2006 года по 2015 год в особые экономические зоны России пришло более 397 инвесторов из 28 стран. Объем заявленных резидентами инвестиций – более 514 миллиардов рублей.