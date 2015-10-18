Грузовой порт в Агидели объединит в единую транспортную схему сразу четыре региона

- Появление грузового порта в Агидели даст этим регионам возможность эффективной кооперации по доставке грузов, - сказал Рустам Камалов телеканалу «ВГТРК-Башкортостан». - Известно, что речной и морской флот самый дешевый из всех грузоперевозок. Появление крупного грузового порта в Башкирии на месте, где Белая впадает в Каму, свяжет речными перевозками уральский экономический район с европейской частью России, и обеспечит развитым промышленным регионам Урала выход к морю. Так что появится новая транспортная альтернатива и новые логистические схемы по доставке грузов.