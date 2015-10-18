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Грузовой порт в Агидели объединит в единую транспортную схему сразу четыре региона

18 октября 2015, 21:18
Появление портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Агидели может решить сразу несколько экономических и социальных проблем Башкирии. Доцент уфимского филиала финансового университета при правительстве РФ Рустам Камалов считает, что при наделении порта города Агидель статусом особой экономической зоны появятся не только новые рабочие места, но и решатся транспортные проблемы сразу четырех регионов – Башкирии, Удмуртии, Пермского края и Татарстана.

- Появление грузового порта в Агидели даст этим регионам возможность эффективной кооперации по доставке грузов, - сказал Рустам Камалов телеканалу «ВГТРК-Башкортостан». - Известно, что речной и морской флот самый дешевый из всех грузоперевозок. Появление крупного грузового порта в Башкирии на месте, где Белая впадает в Каму, свяжет речными перевозками уральский экономический район с европейской частью России, и обеспечит развитым промышленным регионам Урала выход к морю. Так что появится новая транспортная альтернатива и новые логистические схемы по доставке грузов.

По словам ученого, новая «точка роста» в РБ позволит разрешить и социально-экономические проблемы – даст новый импульс для развития не только Агидели – «большого города с большим потенциалом», но и многих других сопутствующих строительству сфер.

- Любые проекты такого масштаба начинают приносить пользу в самом начале развития, - говорит Рустам Камилович. – Они становятся локомотивами экономики еще на стадии строительства. Только непосредственно на самом масштабном проекте будет трудиться свыше 4,5 тысяч человек, и от 8 до 10 рабочих мест появятся в обслуживающих отраслях.

Рустам Камалов уверен, что проект грузового порта, который объединит в единую транспортную схему сразу четыре региона, осуществится в самое ближайшее время.

- Назад ходу нет, - сказал он. – Уже выделены и осваиваются средства, расширяется дорога, началось строительство грузовых терминалов. Все это обеспечит всплеск экономической активности вокруг Агидели, независимо от того, получит ли город статус особой экономической зоны.

Г-н Камалов полагает, что появление грузового порта в Башкортостане «послужит во благо соседним регионам».

- У Башкирии традиционно тесные связи с регионами Южного Урала и Урала, - уверяет ученый. – А это значит, что дешевыми грузоперевозками смогут воспользоваться Челябинск, Екатеринбург и Оренбург.

Напомним, башкирский город Агидель строился как поселение атомщиков, но возведение атомной станции было заморожено на волне экологических митингов начала 90-х годов прошлого века и последние 25 лет это был населенный пункт с депрессивной экономикой.

В России существуют 18 особых экономических зон, специализирующихся на развитии промышленного производства и туризма, и лишь две на создании портово-логистических и транспортных узлов - ОЭЗ «Ульяновск-Восточный» и ОЭЗ «Советская гавань».

ОАО «ОЭЗ» является самым крупным девелопером индустриальных и инновационных парков в России. Инвесторы российских особых экономических зон освобождаются от налога на землю, имущество и транспорт сроком на пять и более лет. С 2006 года по 2015 год в особые экономические зоны России пришло более 397 инвесторов из 28 стран. Объем заявленных резидентами инвестиций – более 514 миллиардов рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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