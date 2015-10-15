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На месте мебельной фабрики в Кумертау построят теплицы

15 октября 2015, 23:41
Мэрия Кумертау пересмотрит использование городской территории и откажется от некоторых санитарных поясов вокруг уже закрывшихся предприятий. В генплан от 2011 года внесут 16 изменений, связанных с изменением статуса земель.

Так, под частную застройку отдадут парк луговой растительности «Березовая роща», а вместо защитного леса на улице Заслонова возведут пятиэтажки.

Маслоэкстракционному заводу увеличат территорию за счет «луговой растительности», а санитарно-защитную зону кирпичного завода, наоборот, сократят в связи с его ликвидацией в апреле 2012 года.

На бывшей территории Кумертауского автотранспортного предприятия на улице Машиностроителей запланировано строительство многоквартирных жилых домов.

На улице Карагаевская планируется новое кладбище «Воротыновка – 2».

На территории Кумертауской мебельной фабрики построят теплицы «для выращивания овощей, бахчевых, корнеплодных культур (огурцов, помидоров, лука), а также прочих плодовых и ягодных культур».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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