На месте мебельной фабрики в Кумертау построят теплицы

Мэрия Кумертау пересмотрит использование городской территории и откажется от некоторых санитарных поясов вокруг уже закрывшихся предприятий. В генплан от 2011 года внесут 16 изменений, связанных с изменением статуса земель.