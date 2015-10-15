На месте мебельной фабрики в Кумертау построят теплицы

Так, под частную застройку отдадут парк луговой растительности «Березовая роща», а вместо защитного леса на улице Заслонова возведут пятиэтажки.
Маслоэкстракционному заводу увеличат территорию за счет «луговой растительности», а санитарно-защитную зону кирпичного завода, наоборот, сократят в связи с его ликвидацией в апреле 2012 года.
На бывшей территории Кумертауского автотранспортного предприятия на улице Машиностроителей запланировано строительство многоквартирных жилых домов.
На улице Карагаевская планируется новое кладбище «Воротыновка – 2».
На территории Кумертауской мебельной фабрики построят теплицы «для выращивания овощей, бахчевых, корнеплодных культур (огурцов, помидоров, лука), а также прочих плодовых и ягодных культур».
Дмитрий КОЛПАКОВ.