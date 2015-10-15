Мэрия Уфы создаст свою структуру по охране домов-памятников

- Легко вечерком у компьютера сесть и написать: «Надо сохранить, сделайте и все», - говорит Александр Филиппов. - А как это физически сделать? Есть два варианта: как с «Галерей Арт», где сохранили дух старины, и появилось современное здание, а второй подход – особняк Россинских.
При этом чиновник уверен, что снос здания, а потом его восстановление по фотографии – тоже один из выходов, «если памятник, который невозможно сохранить, а у нас таких много, качественно воссоздается».
- С тем же домом Россинских – там была труха, от дома не осталось ничего, - рассказал он. - Полностью его снесли и восстановили, и кроме нескольких человек, которые пришли и сказали: «Атмосфера не та», никто не высказался отрицательно. Может, эти люди подпольные внуки Россинского, и знают, какая там была атмосфера в начале прошлого века.
Александр Филиппов считает, что в деревянных домах-памятниках не осталось «реально аутентичного дерева».
- В 90 процентах случаев - это относительно новые доски, использовавшиеся впоследствии при ремонте, и уже не старина, не первоначальная архитектура, - полагает он. - Огромное количество состоящих на охране памятников не соответствуют тому, что было когда-то. Там же живут частные лица, они делают с этим домом что хотят, им все равно.
По словам вице-мэра, домам-памятникам Уфы не более 100-150 лет.
- Это не древний Вавилон, - иронизирует он. - Нужен разумный подход. Либо мы закроем их со всех сторон, чтобы ничего не строить, и они разрушатся сами. Сложная тема, и решения и подходы к каждому – индивидуальные.
В обновленном управлении земельно-имущественных отношений мэрии будет создан отдел по охране сохранению и работе с домами-памятниками.
- Пока хвалиться нечем, есть единичные примеры, когда памятники реставрированы, а основная их масса стоит не тронутая, - сказал чиновник. – Бюджета на это не будет, только на деньги инвесторов, но при условии сохранения.
Дмитрий КОЛПАКОВ.