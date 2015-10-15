Мэрия Уфы создаст свою структуру по охране домов-памятников

- С тем же домом Россинских – там была труха, от дома не осталось ничего, - рассказал он. - Полностью его снесли и восстановили, и кроме нескольких человек, которые пришли и сказали: «Атмосфера не та», никто не высказался отрицательно. Может, эти люди подпольные внуки Россинского, и знают, какая там была атмосфера в начале прошлого века.