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Мэрия Уфы создаст свою структуру по охране домов-памятников

15 октября 2015, 23:32
Власти столицы Башкирии определили для себя два способа сохранения исторических особняков в центре города, опробованные на практике – восстановление исторического облика фасадов, как это было сделано с заводоуправлением Иосифа Гутмана или домом Бондаренко, стена которого стала частью «Галереи Арт». Либо, по словам вице-мэра Александра Филиппова, наиболее предпочтительный вариант - восстановление копии дома, как это было сделано с особняком Россинских.

- Легко вечерком у компьютера сесть и написать: «Надо сохранить, сделайте и все», - говорит Александр Филиппов. - А как это физически сделать? Есть два варианта: как с «Галерей Арт», где сохранили дух старины, и появилось современное здание, а второй подход – особняк Россинских.

При этом чиновник уверен, что снос здания, а потом его восстановление по фотографии – тоже один из выходов, «если памятник, который невозможно сохранить, а у нас таких много, качественно воссоздается».

- С тем же домом Россинских – там была труха, от дома не осталось ничего, - рассказал он. - Полностью его снесли и восстановили, и кроме нескольких человек, которые пришли и сказали: «Атмосфера не та», никто не высказался отрицательно. Может, эти люди подпольные внуки Россинского, и знают, какая там была атмосфера в начале прошлого века.

Александр Филиппов считает, что в деревянных домах-памятниках не осталось «реально аутентичного дерева».

- В 90 процентах случаев - это относительно новые доски, использовавшиеся впоследствии при ремонте, и уже не старина, не первоначальная архитектура, - полагает он. - Огромное количество состоящих на охране памятников не соответствуют тому, что было когда-то. Там же живут частные лица, они делают с этим домом что хотят, им все равно.

По словам вице-мэра, домам-памятникам Уфы не более 100-150 лет.

- Это не древний Вавилон, - иронизирует он. - Нужен разумный подход. Либо мы закроем их со всех сторон, чтобы ничего не строить, и они разрушатся сами. Сложная тема, и решения и подходы к каждому – индивидуальные.

В обновленном управлении земельно-имущественных отношений мэрии будет создан отдел по охране сохранению и работе с домами-памятниками.

- Пока хвалиться нечем, есть единичные примеры, когда памятники реставрированы, а основная их масса стоит не тронутая, - сказал чиновник. – Бюджета на это не будет, только на деньги инвесторов, но при условии сохранения.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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