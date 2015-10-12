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Скончался автор теории существования на территории Уфы древнего города Башкорт

12 октября 2015, 17:53
В столице Башкирии на 82-м году жизни скончался профессор БашГУ, вице-президент Академии наук РБ Нияз Мажитов. В распространенном АН РБ некрологе сообщается, что ученый ушел из жизни «после продолжительной болезни».

Нияз Мажитов возглавлял и представлял множество национальных и общественных движений: был председателем Всемирного курултая башкир (1995–2002) и Ассамблеи народов Башкортостана (2000 - 2009), членом Общественного совета при президенте РБ (2003–2005), почетным членом Региональной общественной организации «Археологическое общество РБ».

Последние десять лет Нияз Мажитов горел идеей возведения историко-культурного музея-заповедника на месте раскопок на улице Заки Валиди, где по его мнению, существовало «Городище Уфа-II» – крупное на Южном Урале поселение. Нияз Мажитов считал, что именно на этом месте располагался древний город Башкорт.

- Несмотря на все наши находки, российская и мировая научная общественность до последнего времени отказывалась верить в существование на территории современной Уфы крупного средневекового города, - рассказывал г-н Мажитов на одной из пресс-конференций. - Однако обнаруженные дощатые настилы стали той последней каплей, которая переубедила наших коллег. Это — явный признак высокого для того времени уровня цивилизации, который свидетельствует о существовании города. Наши исследования оценили ученые из Казани и Москвы.

По мнению археолога, доказательства существования Башкорта не только ставят под сомнение установленный историками возраст Уфы, но и заставляют иначе взглянуть на всю историю башкирского народа.

Также Нияз Мажитов известен как почитатель Заки Валиди, который неоднократно на публичных площадках отстаивал честное имя лидера башкирского национального-освободительного движения, которого обвиняли в сотрудничестве с нацистами.

- В 1990 году уже чекисты уже досконально проверяли биографию Заки Валиди, - рассказывал профессор на одном из круглых столов в 2010 году. – Итогом этого расследования КГБ стало письменное заключение о том, что ни в какие отношения с нацистами Валидов не вступал, а все попытки обвинить его – клевета. Эти документы, наверняка, и сейчас хранятся в архивах ФСБ.

Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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