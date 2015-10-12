Скончался автор теории существования на территории Уфы древнего города Башкорт

- В 1990 году уже чекисты уже досконально проверяли биографию Заки Валиди, - рассказывал профессор на одном из круглых столов в 2010 году. – Итогом этого расследования КГБ стало письменное заключение о том, что ни в какие отношения с нацистами Валидов не вступал, а все попытки обвинить его – клевета. Эти документы, наверняка, и сейчас хранятся в архивах ФСБ.