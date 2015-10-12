Маньяк, жестоко надругавшийся над женщиной в Уфе, недавно отсидел за изнасилование

Когда пострадавшую доставили в больницу, выяснилось, что даму не только избили, но и жестоко надругались над ней – в брюшной полости у несчастной обнаружили землю и опавшие листья – ее насиловали посторонними предметами. Пациентка долго находилась в состоянии шока и следователи не сразу смогли опросить ее.