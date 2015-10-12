Маньяк, жестоко надругавшийся над женщиной в Уфе, недавно отсидел за изнасилование

Когда пострадавшую доставили в больницу, выяснилось, что даму не только избили, но и жестоко надругались над ней – в брюшной полости у несчастной обнаружили землю и опавшие листья – ее насиловали посторонними предметами. Пациентка долго находилась в состоянии шока и следователи не сразу смогли опросить ее.
Потом женщина рассказала, что оказалась в лапах маньяка вечером 29 сентября. Около дома элитного дома № 70/1 на улице Зорге в жилом комплексе «Парковый», что располагается рядом с парком имени Гафури, изверг увидел одинокую, хорошо одетую даму и напал на нее, угрожая предметом, похожим на оружие.
Преступник не только вдоволь поиздевался над уфимкой, совершив над ней дикое насилие, но похитил принадлежащие ей ценности - ноутбук Dell, мобильный телефон Iphone 4 и денежные средства в размере почти 18 тысяч рублей.
Выяснилось, что 38-летний душегуб однажды уже был судим за изнасилование, и, освободившись из тюрьмы в мае этого года, вновь принялся за старое. Извращенца задержали у сожительницы – нашлась женщина, которая приютила у себя столь мерзкого, и, скорее всего, душевнобольного человека.
В ближайшее время морального урода возьмут под стражу, а следователи проверяют его причастность к другим подобным злодеяниям.
Насильник будет отвечать перед законом сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера, причинившие тяжкий вред здоровью. За все эти преступления, и учитывая рецидив, отморозок может отправиться за решетку на пожизненный срок.