Из-за нехватки земель для захоронений в Уфе построят крематорий

Сегодня власти столицы Башкирии вынуждены за свой счет хоронить невостребованных мертвецов, большая часть из которых - бомжи и бывшие зеки. Из 12 тысяч захоронений в год – от 500 до 800 приходится на «ничейных» покойников, которым муниципалитет также отводит могилы на городских кладбищах, в то время как земли для традиционного погребения не хватает.
Градоначальник объяснил преимущество огненных похорон возрастающей миграцией в стране, когда уезжающие могут забрать с собой прах предков.
- Крематорий в Уфе нужен, - сказал г-н Ялалов. – Время меняется. Меняются и обстоятельства. К примеру, я знаю случаи, когда люди из Уфы ездили в Екатеринбург, чтобы кремировать тело своего усопшего родственника. Так что эта услуга становится со временем востребована.
Интересно, что строить крематорий в Уфимском районе собираются не впервые. Так, в октябре 2008 года, чекисты задержали за получение взятки главного архитектора Уфимского района 34-летнего Фарита Гареева в здании районной администрации на улице Цюрупы, 23. Чиновник вымогал два миллиона рублей у предпринимателя, вознамерившегося построить крематорий на территории Красноярского сельсовета. В апреле 2009 года экс-чиновника осудили на четыре года и после этого разговоры о возможном появлении ритуального учреждения прекратились.
Между тем, возводить в Уфе крематорий решили еще в 1976 году. Инициатором был тогдашний второй секретарь уфимского горкома партии Александр Черенков, но к стройке так и не приступили.
В 2010 году ныне покойный глава комбината спецобслуживания Уфы Валентин Святынчук в беседе с корреспондентом «МКС» впервые обмолвился, что крематорий с мемориальным колумбарием могут построить на территории нового кладбища в окрестностях поселка Курасково, которое возведут взамен закрывающегося Южного погоста. Специалисты даже называли ориентировочную стоимость импортных газовых печей – около 2-2,5 млн евро.
В феврале 2012 года тогдашний вице-мэр Уфы Владимир Дмитрюк заявил, что желающих возвести в Уфе крематорий нет, поэтому его построят за счет бюджета. Проект оценили в 50 миллионов рублей. По словам замначальника УКХиБ Николая Соловьева, площадку для строительства нашли на улице Лизы Чайкиной в заброшенном поселке Ново-Александровка на северной окраине города. Через год и об этой идее забыли.
А в сентябре этого года жители поселков Уфимского района, расположенных вокруг Западного погоста, провели сход граждан, протестуя против возможного строительства крематория на территории кладбища. По данным активистов, печи собирается возводить компания «Уфимский дом ритуальных услуг», возглавляемая Радиком Шакировым. Как утверждали протестующие, по санитарным нормам от ритуальных печей до ближайшего поселения должно быть не менее трех километров, в то время как от Западного погоста до их жилищ всего полкилометра.
Кстати, изначально крематорий и планировался на Западном кладбище, но санитарная зона перекрывала уфимскую птицефабрику, и от этого места пришлось отказаться. Видимо санитарный пояс пересмотрели, если проекту дан зеленый свет.
Сегодня в России 12 городов имеют крематории. Самый ближайший – в Екатеринбурге, именно туда обычно увозят башкирских усопших, изъявивших желание быть после смерти кремированным. Стоимость процедуры - 6090 рублей (в 2012 году было - 4200 рублей) и 395 рублей за помещение праха в урну.
Как пояснили «МКС» дежурной службе крематория комбината спецобслуживания Екатеринбурга, иногородние «клиенты» проходят по тарифу срочной кремации, как внеплановые, а потому для них ценник всегда будет дороже.
У кремации есть масса преимуществ. Подзахоронить урну с прахом в могилу другого родственника можно на всех закрытых кладбищах Уфы, имеющих статус мемориальных парков. По-сути из одной могилы можно сделать семейный колумбарий. Но против кремации выступают традиционные конфессии.
Дмитрий КОЛПАКОВ.