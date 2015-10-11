Из-за нехватки земель для захоронений в Уфе построят крематорий

А в сентябре этого года жители поселков Уфимского района, расположенных вокруг Западного погоста, провели сход граждан, протестуя против возможного строительства крематория на территории кладбища. По данным активистов, печи собирается возводить компания «Уфимский дом ритуальных услуг», возглавляемая Радиком Шакировым. Как утверждали протестующие, по санитарным нормам от ритуальных печей до ближайшего поселения должно быть не менее трех километров, в то время как от Западного погоста до их жилищ всего полкилометра.