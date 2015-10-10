В Уфе занялись расчисткой «темных углов» вокруг школ – гаражи сносят во всех районах

Напомним, поручение о немедленном демонтаже «гаражей, сооружений вокруг школ, детских садов, там, где у нас дети либо учатся, либо ходят на занятия» дал глава региона Рустэм Хамитов, разбираясь, почему в Уфе стала возможна гибель ребенка «в центре города посреди белого дня». - Эту работу надо начинать буквально в считаные часы, - велел он. - Мы знаем, что такого рода «тёмные углы» являются прибежищем для разного рода преступников. Нам надо, ещё раз извинившись за то, что произошло, консолидироваться и демонстрировать совершенно другую работу по всем направлениям в части защиты детей, обеспечения их безопасности.