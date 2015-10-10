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В Уфе занялись расчисткой «темных углов» вокруг школ – гаражи сносят во всех районах

10 октября 2015, 14:11
Снос гаражей начался в Ленинском районе столицы Башкирии. Сегодня городские власти убирают железные конструкции у средней школы № 4, расположенной в уфимском микрорайоне Затон. Ранее гаражная «зачистка» прошла в Октябрьском районе Уфы. Так уфимские власти борются с небезопасностью гаражных городков, расположенных близ школ и детских садов.

Поводом для очищения города от железных конструкций стала гибель 11-летней ученицы лицея № 96 Виолетты Токарчук, которую маньяк изнасиловал и убил рядом в проеме гаражей, расположенных в ста метрах от школы, где училась девочка.

В ближайшее время придется расстаться со своим железным имуществом и в других микрорайонах. Например, лишатся конструкций жители дома 13/3 на улице Красина – здесь, неподалеку от башкирского лицея № 2 снесут 38 гаражей. 24 гаража исчезнут с лица земли неподалеку от хореографического колледжа имени Нуреева – эти металлические сооружения расположены рядом с домами № 2 на улице Султанова, № 19/1 на улице Гафури и № 35/1 на улице Пушкина.

Если владельцы гаражей не желают сноса, они сами должны в срок до 1 ноября демонтировать свое имущество.

Напомним, поручение о немедленном демонтаже «гаражей, сооружений вокруг школ, детских садов, там, где у нас дети либо учатся, либо ходят на занятия» дал глава региона Рустэм Хамитов, разбираясь, почему в Уфе стала возможна гибель ребенка «в центре города посреди белого дня». - Эту работу надо начинать буквально в считаные часы, - велел он. - Мы знаем, что такого рода «тёмные углы» являются прибежищем для разного рода преступников. Нам надо, ещё раз извинившись за то, что произошло, консолидироваться и демонстрировать совершенно другую работу по всем направлениям в части защиты детей, обеспечения их безопасности.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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