Маньяк, напавший на девочку в Учалах, может быть причастен к другим сексуальным преступлениям

Сегодня моральный урод, который оказался жителем Учалинского района РБ, задержан и в ближайшее время суд примет решение о заключении его под стражу до начала процесса. Злодею придется отвечать перед законом сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней и покушение на изнасилование ребенка. Если суд признает извращенца виновным, то он может отправиться за решетку на 20 лет.