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Маньяк, напавший на девочку в Учалах, может быть причастен к другим сексуальным преступлениям

9 октября 2015, 16:22
Стала жертвой 35-летнего маньяка 13-летняя школьница из башкирских Учалов. Извращенец напал на подростка 3 октября, когда девочка возвращалась из школы. Путь семиклассницы лежал мимо заброшенного здания, где ее и поджидал душегуб. Мужчина достал нож и угрожая ребенку, что прирежет, завел несчастную на свалку, где вдоволь поглумился над ней.

Сначала изверг изнасиловал малышку извращенным способом, а потом попробовал совершить с девочкой традиционный половой акт, но, к счастью, маньяка спугнули прохожие.

Сегодня моральный урод, который оказался жителем Учалинского района РБ, задержан и в ближайшее время суд примет решение о заключении его под стражу до начала процесса. Злодею придется отвечать перед законом сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней и покушение на изнасилование ребенка. Если суд признает извращенца виновным, то он может отправиться за решетку на 20 лет.

В следственном комитете Башкирии проверяют причастность мужчины к другим сексуальным преступлениям, совершенным в Зауралье.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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