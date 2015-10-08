Власти поселили сироту в неотапливаемом классе с портретами гуманистов на стенах

Районная администрация перевела здание старого учебного учреждения в жилой фонд и оформила классную комнату, как жилую, площадью 46 квадратных метров. При этом сирота был вынужден жить без отопления и канализации, воды и света и даже без окон. А благоустройством власти, наверное, посчитали, наличие на стенах бывшей классной комнаты школьной доски и учебных материалов. Бедный мальчик, сидя без тепла и света, вынужден был развлекаться, изучая портреты великих гуманистов, требовавших от власть предержащих быть добрее к народу.