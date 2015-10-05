В Башкирии самый обильный урожай за последние четыре года

В этом году затраты на весенне-полевые работы у сельчан увеличились на 35-40 процентов. Сказалось все – от скачка цен на топливо и удобрения, до запчастей для импортной техники. В правительстве РБ эту ситуацию пытаются спасти скрытым субсидированием аграриев, настолько это возможно сделать, не нарушая требований ВТО.