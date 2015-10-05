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В Башкирии самый обильный урожай за последние четыре года

5 октября 2015, 21:28
По словам министра сельского хозяйства РБ Николая Коваленко, урожайность и общий валовой сбор уборочной кампании-2015 выше, чем в предыдущем году и самый высокий с 2012 года. По данным регионального Башминсельхоза, средняя урожайность - 18,1 центнера зерна с гектара против 15,1 в прошлом году. Однако есть исключения.

- В Чекмагушевском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Аургазинском, Чишминском, Илишевском районах получили до 30,5 центнеров с гектара, - сообщил глава сельскохозяйственного ведомства.

В министерстве пояснили, что в большинстве районов Башкирии уборка завершена - намолочено 3,1 млн тонн зерна, осталось убрать около десяти тысяч гектаров. 500 тысяч тонн продадут за пределами республики, 307 тысяч тонн уйдет в семенной фонд, 111 тысяч - в так называемый «страховой переходящий запас», оставшееся – хлебозаводам и на фураж.

Как утверждает г-н Коваленко, продать больше хлеба на свободный рынок не получится, «поскольку выросли потребности животноводства».

В зерновых интервенциях (госзакупе) республика не участвует.

- Идет пересмотр стоимости, интервенционные цены вырастут на 1 тысячу рублей, и особенно мы ждем такое изменение цены по озимой ржи – это будет 7,4 тысячи рублей за тонну, - сказал чиновник. - К интервенционной кампании готовы пять хозяйств с 25 тысячами тонн зерна.

В этом году затраты на весенне-полевые работы у сельчан увеличились на 35-40 процентов. Сказалось все – от скачка цен на топливо и удобрения, до запчастей для импортной техники. В правительстве РБ эту ситуацию пытаются спасти скрытым субсидированием аграриев, настолько это возможно сделать, не нарушая требований ВТО.

Также по данным Минсельхоза, ущерб от засухи в 2015 году составил около 174,4 млн рублей. Чрезвычайная ситуация по засухе объявили в Хайбуллинском, Зианчуринском, Зилаирском и Шаранском районах, и, по словам г-на Коваленко, «сейчас определяется порядок и возможность компенсации ущерба».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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