В Башкирии самый обильный урожай за последние четыре года

- В Чекмагушевском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Аургазинском, Чишминском, Илишевском районах получили до 30,5 центнеров с гектара, - сообщил глава сельскохозяйственного ведомства.
В министерстве пояснили, что в большинстве районов Башкирии уборка завершена - намолочено 3,1 млн тонн зерна, осталось убрать около десяти тысяч гектаров. 500 тысяч тонн продадут за пределами республики, 307 тысяч тонн уйдет в семенной фонд, 111 тысяч - в так называемый «страховой переходящий запас», оставшееся – хлебозаводам и на фураж.
Как утверждает г-н Коваленко, продать больше хлеба на свободный рынок не получится, «поскольку выросли потребности животноводства».
В зерновых интервенциях (госзакупе) республика не участвует.
- Идет пересмотр стоимости, интервенционные цены вырастут на 1 тысячу рублей, и особенно мы ждем такое изменение цены по озимой ржи – это будет 7,4 тысячи рублей за тонну, - сказал чиновник. - К интервенционной кампании готовы пять хозяйств с 25 тысячами тонн зерна.
В этом году затраты на весенне-полевые работы у сельчан увеличились на 35-40 процентов. Сказалось все – от скачка цен на топливо и удобрения, до запчастей для импортной техники. В правительстве РБ эту ситуацию пытаются спасти скрытым субсидированием аграриев, настолько это возможно сделать, не нарушая требований ВТО.
Также по данным Минсельхоза, ущерб от засухи в 2015 году составил около 174,4 млн рублей. Чрезвычайная ситуация по засухе объявили в Хайбуллинском, Зианчуринском, Зилаирском и Шаранском районах, и, по словам г-на Коваленко, «сейчас определяется порядок и возможность компенсации ущерба».
Дмитрий КОЛПАКОВ.