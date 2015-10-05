Уфимские паромы встанут на прикол 19 октября

Служба оперирует семью речными переправами на Уфимке, включая грузовой паром на ДОКе и использует в работе 13 буксиров и 15 барж-площадок. В этом году перевозки начались 1 мая. Согласно статистике мэрии, в сутки паромы перевозят 3,9 тысяч человек. По данным на август, услугами муниципального флота воспользовались 406,3 тысячи человек, паромы перевезли 7,5 тысяч автомобилей, а 151,7 тысяч пассажиров воспользовались канатной дорогой.