mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимские паромы встанут на прикол 19 октября

5 октября 2015, 21:33
Муниципальная служба речных перепав Уфы прекратит хождение судов с 19 октября. Соответственно, закроется канатная дорога на Трамплине, «завязанная» на паром у Дудкино.

В службе сообщили, что первоначально планировалось свернуть навигацию уже 11 октября, но из-за теплой погоды, установившейся в сентябре, сезон продлили. Поэтому для удобства дачников и садоводов, которым нужно попасть в Зауфимье, паромы будут работать до вечера 18 октября.

Служба оперирует семью речными переправами на Уфимке, включая грузовой паром на ДОКе и использует в работе 13 буксиров и 15 барж-площадок. В этом году перевозки начались 1 мая. Согласно статистике мэрии, в сутки паромы перевозят 3,9 тысяч человек. По данным на август, услугами муниципального флота воспользовались 406,3 тысячи человек, паромы перевезли 7,5 тысяч автомобилей, а 151,7 тысяч пассажиров воспользовались канатной дорогой.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44