В Уфе во время урагана летал биотуалет, а на многоэтажке выдернуло балконную раму

В службе спасения Уфы сообщили о потерях во время урагана, пролетевшего над столицей Башкирии в субботу. Таких последствий как в Сибае, где сдуло кровлю дома, не было, однако за вечер зарегистрированы 23 случая падения деревьев, шифера, железа. В интернете уже развернулась бурная дискуссия, кто заплатит за покореженные автомобили? Ведь штормовое предупреждение было дано заранее, а стало быть жилищники, коммунальщики и муниципальные власти юридически защищены.