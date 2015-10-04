В Уфе во время урагана летал биотуалет, а на многоэтажке выдернуло балконную раму

Последствия разгула стихии в столице Башкирии нашли отражение в социальных сетях. Так, в черниковском паблике выложили фотографии биотуалета, который подхватил ветер и выбросил где-то на газоне. А в Инорсе серьезно пострадали придомовая парковка: на нее обрушилась ветка дерева, задев два автомобиля.
- По улицам Магистральная, 4, Комарова, 36 и Комсомольская, 23 произошло падение деревьев на автомобили, получившие в результате механические повреждения, - сообщила муниципальная служба спасения. - Также падения на машины были зафиксированы на улицах Правды, 4/1, Маркса, 37, Мушникова, 11, где упали листы железа. На улице Чернышевского, 14/1 с крыши дома упал шифер, на улице Перовской, 42/2 упала вывеска магазина.
На улице Цюрупы, 130, где по слухам живет сити-менеджер Ирек Ялалов, упала металлическая рама с балкона девятого этажа. При этом пострадала иномарка припаркованная перед домом.
Еще несколько деревьев рухнули на промышленных объектах и ЛЭП. Одно дерево упало на станции Уршак. А на улице Демьяна Бедного, 117, дерево легло на провода, газовую трубу и крышу дома.
- Из людей никто не пострадал, - резюмировала служба.
Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото БашДТП