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Женщина, прокатившая на капоте автомобиля судебного пристава, может сесть на 5 лет

1 октября 2015, 17:28
Ответит перед Ленинским судом 29-летняя уфимка, чуть не прикончившая своей иномаркой трех судебных приставов, чтобы не отдавать арестованный ими автомобиль. Двух представителей судебной власти горожанка сбила, а одного протащила 700 метров на капоте своей «Нисан Альмера». Автоледи, устроившую в столице Башкирии гонки с человеком на машине, заблокировали неравнодушная автолюбители – своенравная женщина не вышла из машины до приезда полиции.

Теперь дама рискует на долгий срок попасть за решетку, так как совершила серьезное правонарушение.

Напомним, уфимка так переживала за свой автомобиль «Ниссан Альмера», который хотели арестовать в счет имеющегося у нее долга, что пошла на преступление.

25 мая автоледи приехала на своем авто в отделение службы судебных приставов Ленинского района Уфы, что располагается на улице Пушкина. Даму вызвали в связи с возбужденным против нее исполнительным производством о взыскании долга по автокредиту. Уфимка задолжала финансовому учреждению огромную сумму – более 700 тысяч рублей. Приставы выяснили, что взятая в кредит иномарка как раз стоит у входа. Но как только взыскатели решили заполнить документы на арест и описать автомобиль, владелица машины вскочила на водительское сиденье и дала по газам, резко сдав назад.

Двух женщин в форме она сбила, причем одна из несчастных перелетела через машину, а мужчина сумел уцепиться за лобовое стекло и должница прокатила его по городским улицам, не соблюдая правил дорожного движения и выезжая на встречку. Пристав «проехал» на капоте вместе с должницей около километра и сумел спрыгнуть на перекрестке с Коммунистической улицей. Дама же, проигнорировав красный сигнал светофора, понеслась дальше. Но скрыться ей не удалось. Автоледи заблокировали автолюбители – своенравная уфимка не вышла из машины до приезда полиции.

Теперь она стает отвечать перед судом за применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, троим судебным приставам причинен вред здоровью различной степени тяжести. В случае, если Ленинский суд Уфы признает ее виновной, нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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