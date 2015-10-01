Женщина, прокатившая на капоте автомобиля судебного пристава, может сесть на 5 лет

Двух женщин в форме она сбила, причем одна из несчастных перелетела через машину, а мужчина сумел уцепиться за лобовое стекло и должница прокатила его по городским улицам, не соблюдая правил дорожного движения и выезжая на встречку. Пристав «проехал» на капоте вместе с должницей около километра и сумел спрыгнуть на перекрестке с Коммунистической улицей. Дама же, проигнорировав красный сигнал светофора, понеслась дальше. Но скрыться ей не удалось. Автоледи заблокировали автолюбители – своенравная уфимка не вышла из машины до приезда полиции.