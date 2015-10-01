Женщина, прокатившая на капоте автомобиля судебного пристава, может сесть на 5 лет

Теперь дама рискует на долгий срок попасть за решетку, так как совершила серьезное правонарушение.
Напомним, уфимка так переживала за свой автомобиль «Ниссан Альмера», который хотели арестовать в счет имеющегося у нее долга, что пошла на преступление.
25 мая автоледи приехала на своем авто в отделение службы судебных приставов Ленинского района Уфы, что располагается на улице Пушкина. Даму вызвали в связи с возбужденным против нее исполнительным производством о взыскании долга по автокредиту. Уфимка задолжала финансовому учреждению огромную сумму – более 700 тысяч рублей. Приставы выяснили, что взятая в кредит иномарка как раз стоит у входа. Но как только взыскатели решили заполнить документы на арест и описать автомобиль, владелица машины вскочила на водительское сиденье и дала по газам, резко сдав назад.
Двух женщин в форме она сбила, причем одна из несчастных перелетела через машину, а мужчина сумел уцепиться за лобовое стекло и должница прокатила его по городским улицам, не соблюдая правил дорожного движения и выезжая на встречку. Пристав «проехал» на капоте вместе с должницей около километра и сумел спрыгнуть на перекрестке с Коммунистической улицей. Дама же, проигнорировав красный сигнал светофора, понеслась дальше. Но скрыться ей не удалось. Автоледи заблокировали автолюбители – своенравная уфимка не вышла из машины до приезда полиции.
Теперь она стает отвечать перед судом за применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, троим судебным приставам причинен вред здоровью различной степени тяжести. В случае, если Ленинский суд Уфы признает ее виновной, нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.