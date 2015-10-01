mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Святейший Патриарх Кирилл освятит в Уфе храм Рождества Богородицы

1 октября 2015, 23:59
Летом следующего года в Уфу прибудет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главным событием станет освящение собора новокафедрального храма Рождества Богородицы на улице Кирова в столице Башкирии. Глава РБ Рустэм Хамитов встретился с главой Башкортостанской митрополии Московского патриархата Русской Православной Церкви, митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном, чтобы обсудить подробности встречи Патриарха РПЦ.

- Его приезд уже долго ожидают не только наши православные верующие, но и многие жители нашей республики, - рассказал священнослужитель. - Сегодня я от одного человека, мусульманина принимал поздравления по телефону, и он меня спросил: «Ну когда же, Николай Николаевич (митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон – в миру Николай Васюков, - ред.), наконец-то Патриарх-то к нам приедет?». Потому что нога Патриарха ни разу не ступала на землю Башкортостана.

По словам митрополита Никона, «многие жители региона хотели бы увидеть Святейшего Патриарха, услышать его слово, поскольку он является лидером не только нашей православной России, его уважают во многих зарубежных странах».

- Да и голос его всегда обращён ко всем людям без исключения – верующим или неверующим, православным или мусульманам, - объяснил он. - Его голос всегда обращён к тому, чтобы у нас всегда был мир, взаимопонимание и взаимопомощь. Дай Бог, чтобы всё было, как мы намечаем, чтобы это свершилось. С сегодняшнего дня уже официально начнутся подготовительные работы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44