Святейший Патриарх Кирилл освятит в Уфе храм Рождества Богородицы

- Да и голос его всегда обращён ко всем людям без исключения – верующим или неверующим, православным или мусульманам, - объяснил он. - Его голос всегда обращён к тому, чтобы у нас всегда был мир, взаимопонимание и взаимопомощь. Дай Бог, чтобы всё было, как мы намечаем, чтобы это свершилось. С сегодняшнего дня уже официально начнутся подготовительные работы.