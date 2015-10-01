Святейший Патриарх Кирилл освятит в Уфе храм Рождества Богородицы

- Его приезд уже долго ожидают не только наши православные верующие, но и многие жители нашей республики, - рассказал священнослужитель. - Сегодня я от одного человека, мусульманина принимал поздравления по телефону, и он меня спросил: «Ну когда же, Николай Николаевич (митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон – в миру Николай Васюков, - ред.), наконец-то Патриарх-то к нам приедет?». Потому что нога Патриарха ни разу не ступала на землю Башкортостана.
По словам митрополита Никона, «многие жители региона хотели бы увидеть Святейшего Патриарха, услышать его слово, поскольку он является лидером не только нашей православной России, его уважают во многих зарубежных странах».
- Да и голос его всегда обращён ко всем людям без исключения – верующим или неверующим, православным или мусульманам, - объяснил он. - Его голос всегда обращён к тому, чтобы у нас всегда был мир, взаимопонимание и взаимопомощь. Дай Бог, чтобы всё было, как мы намечаем, чтобы это свершилось. С сегодняшнего дня уже официально начнутся подготовительные работы.