В создании технополиса в Уфе примут участие все министерства и ведомства республики

- Наши промышленные гиганты, крупный бизнес зациклены на сиюминутной прибыли, не проявляют заинтересованности в подготовке специалистов, не работают на перспективу в части укрепления научной, кадровой базы развития, не направляют ресурсы на то, чтобы готовить для себя специалистов, - рассказал он. - Предприятия занимают позицию крайне негодную: «Я плачу налоги, ко мне не приставайте, с вузами, с образовательной средой работать не буду, помогать никому не буду». Конечно же, это не подход.