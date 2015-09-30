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В создании технополиса в Уфе примут участие все министерства и ведомства республики

30 сентября 2015, 22:17
Проект документа о создании технополиса в Уфе «должен лечь на стол» главе Башкирии Рустэму Хамитову к 25 октября. Руководитель республики поручил «двигать» этот проект двум вице-премьерам правительства РБ – Дмитрию Шаронову и Салавату Сагитову. При этом г-н Хамитов заявил, что «все без исключения министерства будут работать в этом направлении».

- Я подпишу соответствующий указ о создании такой структуры, - сказал он. - Будем работать все вместе – никто не открутится от этого.

По мнению Рустэма Закиевича, если сейчас не готовить кадры, не учить людей, не способствовать сближению позиций университетов и промышленных предприятий, «ничего у нас с вами не получится, никакого движения вперёд просто-напросто быть не может».

По словам главы РБ, в Ульяновске на выездном заседании Совета безопасности обсуждался вопрос о подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

- Обсуждался вопрос о подготовке, прежде всего, инженерных кадров, - поведал руководитель регоина. - Все кинулись в юристы, экономисты, бухгалтеры, а без инженеров не может ничего работать с точки зрения техники.

Как утверждает г-н Хамитов, не у всех регионов в этой области есть результаты.

- Так что эта проблема страновая, российская, - сказал он. - А мы на своём участке должны сделать всё для того, чтобы сблизить производство и образовательные учреждения.

Рустэм Хамитов напомнил, что «масштабы реального участия предприятий в подготовке кадров весьма незначительны».

- Наши промышленные гиганты, крупный бизнес зациклены на сиюминутной прибыли, не проявляют заинтересованности в подготовке специалистов, не работают на перспективу в части укрепления научной, кадровой базы развития, не направляют ресурсы на то, чтобы готовить для себя специалистов, - рассказал он. - Предприятия занимают позицию крайне негодную: «Я плачу налоги, ко мне не приставайте, с вузами, с образовательной средой работать не буду, помогать никому не буду». Конечно же, это не подход.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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