В создании технополиса в Уфе примут участие все министерства и ведомства республики

- Я подпишу соответствующий указ о создании такой структуры, - сказал он. - Будем работать все вместе – никто не открутится от этого.
По мнению Рустэма Закиевича, если сейчас не готовить кадры, не учить людей, не способствовать сближению позиций университетов и промышленных предприятий, «ничего у нас с вами не получится, никакого движения вперёд просто-напросто быть не может».
По словам главы РБ, в Ульяновске на выездном заседании Совета безопасности обсуждался вопрос о подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
- Обсуждался вопрос о подготовке, прежде всего, инженерных кадров, - поведал руководитель регоина. - Все кинулись в юристы, экономисты, бухгалтеры, а без инженеров не может ничего работать с точки зрения техники.
Как утверждает г-н Хамитов, не у всех регионов в этой области есть результаты.
- Так что эта проблема страновая, российская, - сказал он. - А мы на своём участке должны сделать всё для того, чтобы сблизить производство и образовательные учреждения.
Рустэм Хамитов напомнил, что «масштабы реального участия предприятий в подготовке кадров весьма незначительны».
- Наши промышленные гиганты, крупный бизнес зациклены на сиюминутной прибыли, не проявляют заинтересованности в подготовке специалистов, не работают на перспективу в части укрепления научной, кадровой базы развития, не направляют ресурсы на то, чтобы готовить для себя специалистов, - рассказал он. - Предприятия занимают позицию крайне негодную: «Я плачу налоги, ко мне не приставайте, с вузами, с образовательной средой работать не буду, помогать никому не буду». Конечно же, это не подход.