В Уфе начался массовый снос металлических гаражей, находящихся рядом со школами

- Должна быть документация, дающая право на размещение металлической постройки на данной территории, - говорит г-н Базгудинов. - В случае если хозяина установить не удалось, или он не идет на контакт, приподнимаем гараж, чтобы выяснить, находится ли внутри ценное имущество – и, если нет, то увозим объект на временную стоянку.
По словам мэра столицы Башкирии Ирека Ялалова, за эти годы снесены тысячи гаражей и «это обычная работа муниципалитета, когда городские территория очищается от незаконных построек». Теперь же, из-за убийства 11-летней школьницы Виолетты Токарчук, на которую напал маньяк у гаражей, расположенных рядом со школой, эта работа активизирована.
- Из-за жалоб и противодействия местного населения не могли приступить к сносу, сейчас никто препятствовать этой работе не будет, - считает г-н Ялалов. - В среднем вокруг каждой школы – от 700 до тысячи построек. Не знаю, что за мода была вдоль школьных заборов выставлять гаражи. Сделали анализ по Советскому району – всего шесть процентов гаражей используется по назначению. Остальное используется для хранения хлама, или сдается под непонятную деятельность, вроде сбора металлолома.
В качестве примера сити-менеджер привел несколько дворов на улицах Гафури и Свердлова.
- Там убрали частные гаражи, и вместо них сделали парковки для жителей. Вместо одного гаража можно поставить два автомобиля, - уверен он.
Дмитрий КОЛПАКОВ.