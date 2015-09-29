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В Уфе начался массовый снос металлических гаражей, находящихся рядом со школами

29 сентября 2015, 23:11
29 сентября гаражи убирали в Октябрьском районе столицы Башкирии. По подсчетам местной администрации, всего в районе предстоит снести две тысячи металлических конструкций. По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Айдара Базгудинова, сначала владельца пытаются найти, чтобы он предъявил хоть какие-то права на землю.

- Должна быть документация, дающая право на размещение металлической постройки на данной территории, - говорит г-н Базгудинов. - В случае если хозяина установить не удалось, или он не идет на контакт, приподнимаем гараж, чтобы выяснить, находится ли внутри ценное имущество – и, если нет, то увозим объект на временную стоянку.

По словам мэра столицы Башкирии Ирека Ялалова, за эти годы снесены тысячи гаражей и «это обычная работа муниципалитета, когда городские территория очищается от незаконных построек». Теперь же, из-за убийства 11-летней школьницы Виолетты Токарчук, на которую напал маньяк у гаражей, расположенных рядом со школой, эта работа активизирована.

- Из-за жалоб и противодействия местного населения не могли приступить к сносу, сейчас никто препятствовать этой работе не будет, - считает г-н Ялалов. - В среднем вокруг каждой школы – от 700 до тысячи построек. Не знаю, что за мода была вдоль школьных заборов выставлять гаражи. Сделали анализ по Советскому району – всего шесть процентов гаражей используется по назначению. Остальное используется для хранения хлама, или сдается под непонятную деятельность, вроде сбора металлолома.

В качестве примера сити-менеджер привел несколько дворов на улицах Гафури и Свердлова.

- Там убрали частные гаражи, и вместо них сделали парковки для жителей. Вместо одного гаража можно поставить два автомобиля, - уверен он.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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