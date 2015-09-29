В Уфе начался массовый снос металлических гаражей, находящихся рядом со школами

- Из-за жалоб и противодействия местного населения не могли приступить к сносу, сейчас никто препятствовать этой работе не будет, - считает г-н Ялалов. - В среднем вокруг каждой школы – от 700 до тысячи построек. Не знаю, что за мода была вдоль школьных заборов выставлять гаражи. Сделали анализ по Советскому району – всего шесть процентов гаражей используется по назначению. Остальное используется для хранения хлама, или сдается под непонятную деятельность, вроде сбора металлолома.