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В Уфе впервые прошел марафон, в котором приняли участие обычные горожане

28 сентября 2015, 11:19
В воскресенье в столице Башкирии прошел марафон, традиционный для многих европейских городов, но впервые состоявшийся в Уфе. В забеге на классической марафонской дистанции в 42 километра, а также на дистанциях в 10 и 4,2 километра приняли участие все горожане, желающие доказать, что они находятся в хорошей спортивной форме.

Вместе со спортсменами-любителями по улице Заки Валиди бежали и звезды - телеведущий Александр Любимов, биатлонист, трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр-2010 в Ванкувере в составе эстафеты, заслуженный мастер спорта России Максим Чудов, заслуженный мастер спорта по бобслею Алексей Селивёрстов, а также депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. Всего в спортивном действе приняли участие около четырех тысяч человек, не только из Уфы, но и Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Китая, Украины, Белоруссии, США.

Марафонцы бежали по трассе, которая получила сертификат международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Первое место в марафоне занял мастер спорта международного класса Эдуард Тухватуллин, преодолевший дистанцию в 42 км за 2 часа 28 минут.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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