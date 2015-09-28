В Уфе впервые прошел марафон, в котором приняли участие обычные горожане

Вместе со спортсменами-любителями по улице Заки Валиди бежали и звезды - телеведущий Александр Любимов, биатлонист, трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр-2010 в Ванкувере в составе эстафеты, заслуженный мастер спорта России Максим Чудов, заслуженный мастер спорта по бобслею Алексей Селивёрстов, а также депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. Всего в спортивном действе приняли участие около четырех тысяч человек, не только из Уфы, но и Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Китая, Украины, Белоруссии, США.