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Маньяка, замучившего девочку, проверяют на причастность к другим секс-преступлениям

26 сентября 2015, 11:52
Советский суд Уфы арестовал до начала процесса обвиняемого в особо тяжком преступлении 35-летнего Александра Валеткина, замучившего 11-летнюю Виолетту Токарчук. Злодей полностью признал свою вину и теперь будет отвечать перед судом сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за убийство малолетней, сопряженное с сексуальным насилием и за насильственные действия сексуального характера. Обе эти статьи УК предполагают наказание до 20 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений Александр Валеткин может оказаться за решеткой пожизненно.

Напомним, насильник лишил девочку жизни 21 сентября около восьми утра, когда ребенок направлялся в лицей № 96.

Как рассказал сам Александр Валеткин, он шел по улице Краснодонской, когда вдруг увидел пятиклассницу и решил напасть на нее. Он зажал ребенку рот и нос рукой и затащил малышку в проем между металлическими гаражами, где надругался над ней извращенным способом, а потом задушил, испугавшись ответственности. Преступник оставил труп девочками за гаражами, забросав его ветками и мусором, и ушел. Но тело Виолетты обнаружили только около пяти часов вечера, хотя мимо гаражного городка в этот день прошла масса детей и взрослых – по этой тропинке все сокращают путь до школы, а родители девочки, узнав о ее пропаже, днем не раз обходили гаражи. Нетрудно предположить, что преступник провел с девочкой гораздо больше времени в каком-то другом месте, а труп потом подбросил за гаражи.

Скорее всего, Александр Валеткин, уже побывав за решеткой за сексуальное насилие, и, зная особенности уголовного законодательства, намеренно подкорректировал версию произошедшего, чтобы скостить себе срок. Умышленное убийство закон карает более строго, чем спонтанно возникшее желание напасть за ребенка. Но вряд ли эта хитрость спасет педофила от пожизненного заключения.

Сегодня следователи проверяют возможную причастность Валеткина к другим сексуальным злодействам, совершенным в отношении малолетних.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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