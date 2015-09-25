В Уфе создадут все условия, чтобы молодые люди могли посвятить себя служению науке

Ученый должен любить свое дело
Г-н Хамитов заявил собравшимся в зале, что «нужно любить свое дело, нужно любить то, чем ты сегодня занимаешься».
- Будь это робототехника, биология или мадагаскарские тараканы, которых мне сегодня показали, - считает он. - У ребят, которые ими занимаются, действительно любовь в глазах. Они несут в общество любовь к тому, что они изучают и знают.
По словам Рустэма Закиевича, он не может «говорить о науке беспристрастно».
- Наука – это слишком серьёзная составляющая нашей жизни, чтобы о ней можно было говорить походя, отмахнувшись от серьёзных мыслей, - объяснил он. - Недавно прочитал один тезис: «Сегодняшняя российская наука есть свет погасшей звезды большой советской науки». Честно говорю, меня это резануло, потому что потухшие звезды – это вчерашний день, это то, что уже прошло. Советская наука была большой яркой звездой, которая освещала пространство всей Земли. Наши ученые работали во многих направлениях, давали совершенно феноменальные результаты. К сожалению, сегодня мы этого не имеем.
Глава региона рассказал, что в России 300 тысяч научных работников, но это не так много.
- Кто-то скажет, что это много, это целый город, - сказал он. - Например, у нас в Стерлитамаке живет 300 тысяч человек. В советское время в пределах Российской Федерации число работников науки было 1 млн человек. За 25 лет мы потеряли, к сожалению, очень много. Был большой отряд ученых. В других странах картина другая. Например, в Китае за последние десятилетия количество ученых утроилось. Было 500 тысяч, а стало 1,5 млн человек. Это немного для такой большой страны. В США рост за 10 лет от 1 до 1,5 млн человек, занимающихся наукой.
Рустэм Хамитов полагает, что «наука сегодня должна рассматриваться с житейской точки зрения».
- Еще в XX веке наука стала обычной работой, - объяснил он. - В том смысле, что исследования дают заработок. Если в XVII-XIX веках наукой занимались сотни, тысячи людей, и она стоила очень дорого с точки зрения возможностей ей заниматься, то в XXI веке речь идет уже о десятках миллионов людей, которые занимаются научным творчеством, наукой.
Г-н Хамитов уверен, что «научные исследования стали массовым явлением».
- И такой рост – это ответ на запрос общества, которое требует реализации концепции общего блага, - говорит он. - То есть удовлетворения всё больших запросов и потребностей, улучшения качества жизни, необходимости появления товаров с новыми потребительскими свойствами.
Руководитель республики вспомнил, что когда ему было 10-12 лет, ему хотелось бы увидеть в своей комнате знаменитых людей, но 50 лет назад это казалось несбыточной мечтой, а теперь «стало явью –в 3D-формате мы можем видеть концерты знаменитых музыкальных коллективов».
- Мы можем напрямую общаться с известными людьми – в социальных сетях или с помощью информационных систем, - рассказал он. - Та же социальная сеть – это продукт научной деятельности, то есть результат работы, направленной на удовлетворение потребностей человека.
Наука дает простор разума
Рустэм Закиевич признался, что лучший период его жизни – «это период занятия наукой».
- Я почти 20 лет занимался научными исследованиями, трудился в научных коллективах, - сказал он. - Были достижения и разочарования, успехи и неудачи, творческие порывы и, увы, упадок сил. Всё было, но от того времени осталось ощущение радости и принадлежности к особой категории людей: знающих, умелых, неунывающих, спорящих, ищущих.
По мнению Рустэма Хамитова, «научные коллективы объединяют людей одаренных, нестандартных».
- Человек науки, помимо основной деятельности, увлекается и другими предметами: музыкой, живописью, литературой, спортом, туризмом, - уверен глава республики. - Всё это сопровождает жизнь ученого. Наука дает простор разума. Разум в свою очередь старается охватить всё многообразие жизни. Отсюда разносторонность интересов и увлечений работника науки.
Г-н Хамитов полагает, что «ученый должен много знать».
- Он должен уметь читать не в обыденном смысле слова, - поясняет Рустэм Закиевич. - Он должен глубоко понимать то, что он читает, видит. Он должен хорошо писать, ярко и толково излагать свои мысли. Доходчиво всё объяснять, владея красиво грамотной речью. Есть народная пословица: «Пойти в науку – терпеть муку». Я считаю, что муку настоящий ученый испытывает только в одном случае. Если есть неудовлетворенность результатами исследований, если что-то не получается в творческом плане. На самом деле наука – это творчество, которое сопровождает человека всю жизнь.
Сказал руководитель Башкортостана и о материальном обеспечении науки, «маленькой зарплате, нехватке денег на оборудование, обшарпанных аудиториях и территориях институтов».
- Действительно, несколько десятилетий назад всё было по-другому – ученый был материально обеспечен, - напомнил глава РБ. - Это был человек, уважаемый в обществе не только за статус ученого. Он также был хорошо одет, мог позволить себе поездки, у него была хорошая зарплата. Сегодня этого нет. И, к сожалению, этот материальный антистимул становится посылом для многих молодых людей, чтобы уехать за границу и работать там.
При этом Рустэм Хамитов считает, что «сегодня ситуация уже меняется и уезжать не надо».
- Сегодня пусть потихоньку, но растёт и заработная плата, появляются перспективы с лабораториями, - прогнозирует он. - Появляются центры коллективного пользования, центры прототипирования. На этих площадках уже можно заниматься серьезными научными исследованиями. Формируются кластеры, техно- и иннополисы.
Рустэм Закиевич отметил, что ему «очень хочется, чтобы произошло единение гуманитарных и естественных наук».
- Гуманитарии обладают креативом, они способны к творческой работе, - говорит он. - Перед ними нет практически никаких преград. Естественники, технари ограничены свойствами материалов, возможностями технологий, хотя это тоже креатив. Объединение естественных и гуманитарных наук может дать новое качество. Перед такими учёными никаких преград уже не будет.
Как ответить на сложные вопросы
Глава Башкирии посетовал, что «у большого бизнеса, у предприятий нет интереса к науке», так как на фестивале во всем зале, где «собрались лучшие ребята нашей республики – творческие, инициативные», присутствовали только один представитель «Башнефти», шесть УМПО, и ни одного «Башкирской содовой компании», УГМК и «Сибура».
- На этих предприятиях не работают научные подразделения, - прокомментировал Рустэм Хамитов. - Там исчезли как класс научно-исследовательские лаборатории. Там нет людей, которые пишут статьи, занимаются изысканиями. Как объединить науку и производство в этой ситуации? Деньги, ресурсы, мощь – на этих предприятиях. И невостребованность, причем вопиющая, научных исследований и научных изысканий. Там – постоянный ориентир на импортное производство: станки, оборудование, технологии. С этой стороны невозможно продвинуть то, что ты сделал, в реальное производство.
Рустэм Хамитов задался вопросом: «Не виновато ли в этой ситуации государство?»
- Государство постоянно говорит о необходимости сближения науки и производства, - напомнил он. - Региональные власти говорят то же самое. В этом направлении других тезисов нет. А реально, видите, что происходит, – нет отношений, товарищества, совместной работы.
Руководитель Башкирии признался, что он постоянно размышляет над этим.
- Вижу, что в некоторых регионах начали создавать площадки, где пытаются объединить науку и производство, образование и работу на промышленном предприятии, - рассказал он. - Выход один – нужно формировать технополис. Только внутри города – «город в городе». Там, где можно жить, учиться, заниматься наукой, работать с промышленными предприятиями, выполнять их заказы. В ближайшее время я приму решение о формировании такого технополиса у нас в Уфе.
Рустэм Закиевич выразил надежду, что «это будет территорией действительно ускоренного, прогрессивного развития».
- Эта территория будет включать в себя лаборатории, учебные заведения, - предполагает г-н Хамитов. - Там будут жить ребята, занимающиеся наукой, творчеством. Там будут все условия, чтобы посвятить себя служению науке.
Глава РБ обратился к молодым людям, чтобы вместе «реализовать этот проект».
- Мне не нужны бюрократы, которые «замылят» эту идею, которые постараются задвинуть её в дальний ящик, - сказал он. - Мне нужны молодые, интересные, творческие ребята, которые могли бы продвигать эту идею. Давайте сделаем так, чтобы он «зажил». Давайте сделаем так, чтобы это было мощной, хорошей идеей на ближайшие пять, десять, пятнадцать лет. Чтобы этот технополис появился у нас в Уфе, и главное, чтобы начал давать научную продукцию, объединять производство и исследования.
Глава региона напомнил, что «мы постоянно говорим о том, что молодёжь, присутствующая в зале, – это поколение 3D».
- Аддитивные технологии, голография, виртуальные образы, которые стоят рядом с тобой и общаются, - говорит он. - Вы, молодые, будете жить при таких технологиях. Мы – 2D, XIX век – одномерное измерение. На самом деле мы делаем очень мало, чтобы 3D-технологии росли. Нам надо научиться отвечать на вопросы: откуда мы пришли, кто мы, куда мы идем, в чём наше предназначение? Наше поколение не смогло в полной мере ответить на эти вопросы. Ответы будете искать вы.
Задачи для молодого поколения
Г-н Хамитов рассказал, каким он видит современного ученого, напомнив, что академик Иван Петрович Павлов говорил: «Первое самое общее свойство, качество ума ученого – это постоянное сосредоточение мыслей на определённом вопросе, на определённом предмете».
- Сегодняшнее информационное общество, интернет делают сознание клиповым – только поверхностные знания, только поверхностное впечатление о предмете, - объяснил руководитель Башкирии. - Но настоящих, глубоких результатов можно добиться только в том случае, если ты постоянно сосредоточен на предмете своего исследования. Когда ты думаешь только об этом днем, ночью, в будни и выходные. У учёного нет выходных дней, он работает семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Он работает всю жизнь. И только тогда можно добиться успеха. Второй постулат Павлова – беспристрастие. Даже если вы потратили значительное количество времени на то, чтобы получить результат, и не получили его, то вы должны критически отнестись к тому, что вы делаете. Вы должны понять и разобраться, в чём ошибка. И если ваша идея или результат вашего труда ошибочны, то вы должны иметь мужество отказаться. Беспристрастность, честность превыше всего в науке. Ещё один постулат – это смирение мысли, скромность. Мы знаем немалое количество учёных, которые, добившись немногого, делают из себя такую фигуру, к которой просто так не подойдешь. Скромность украшает человека и в первую очередь учёного, потому что учёный всегда должен сомневаться, правильно ли он всё делает. И таких примеров в мировой науке тысячи. Крупнейшие, величайшие умы человечества всегда сомневались в том, что они делают. Зачастую публиковали свои труды под псевдонимами, потому что не были уверены в том, что всё сделано верно. Сомнения, смирения – это тоже качества настоящего ученого. Ум учёного открыт для всех проявлений нашей жизни. Ум ученого анализирует всё вокруг. Человек должен правильно, верно видеть и чувствовать эту действительность.
Рустэм Закиевич полагает, что «человеческая цивилизация еще очень молода и находится в самом начале своего развития» и новых ученых ждет еще много открытий.
- По природе своей люди не так уж и плохи, - сказал он. - Это я уже цитирую Эдварда Уилсона, известного американского ученого, который написал книгу «Смысл существования человека». Мы обладаем достаточным интеллектом, доброй волей, великодушием и предприимчивостью. Но есть проблемы. Наш вид никак не может справиться со своими задачами. «Мы неспособны стабилизировать ни экономическую, ни мировую политику. Большинство людей остаётся в плену предрассудков и поверий. Наша природная склонность к конфликтам становится смертоносной, когда речь идет об этнических, религиозных и идеологических противоречиях. Мы слишком поглощены собой, чтобы защищать живую природу, и продолжаем уничтожать естественную среду обитания». – процитировал он. - Вот в этих словах фактически сформулированы те задачи, которые вам, молодому поколению, придётся решать: экономика, гуманитарные исследования, техника, борьба против конфликтов, существующих сегодня в мире, защита окружающей среды.