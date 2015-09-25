В Уфе создадут все условия, чтобы молодые люди могли посвятить себя служению науке

- Сегодняшнее информационное общество, интернет делают сознание клиповым – только поверхностные знания, только поверхностное впечатление о предмете, - объяснил руководитель Башкирии. - Но настоящих, глубоких результатов можно добиться только в том случае, если ты постоянно сосредоточен на предмете своего исследования. Когда ты думаешь только об этом днем, ночью, в будни и выходные. У учёного нет выходных дней, он работает семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Он работает всю жизнь. И только тогда можно добиться успеха. Второй постулат Павлова – беспристрастие. Даже если вы потратили значительное количество времени на то, чтобы получить результат, и не получили его, то вы должны критически отнестись к тому, что вы делаете. Вы должны понять и разобраться, в чём ошибка. И если ваша идея или результат вашего труда ошибочны, то вы должны иметь мужество отказаться. Беспристрастность, честность превыше всего в науке. Ещё один постулат – это смирение мысли, скромность. Мы знаем немалое количество учёных, которые, добившись немногого, делают из себя такую фигуру, к которой просто так не подойдешь. Скромность украшает человека и в первую очередь учёного, потому что учёный всегда должен сомневаться, правильно ли он всё делает. И таких примеров в мировой науке тысячи. Крупнейшие, величайшие умы человечества всегда сомневались в том, что они делают. Зачастую публиковали свои труды под псевдонимами, потому что не были уверены в том, что всё сделано верно. Сомнения, смирения – это тоже качества настоящего ученого. Ум учёного открыт для всех проявлений нашей жизни. Ум ученого анализирует всё вокруг. Человек должен правильно, верно видеть и чувствовать эту действительность.