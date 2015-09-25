В элитной школе Уфы девятиклассник отомстил за обиду, ранив одноклассника ножом

Дикое происшествие случилось в девять часов утра пятницу, 25 октября в престижной гимназии № 3, располагающейся в центре столицы Башкирии на Советской площади. Здесь на перемене, перед уроком английского языка, один из девятиклассников получил ножевое ранение. 15-летнему мальчику всадил перочинный нож в спину одноклассник в мужском туалете. Ребенка доставили в больницу, где обработали рану. Сегодня его здоровью ничего не угрожает.