В элитной школе Уфы девятиклассник отомстил за обиду, ранив одноклассника ножом

По словам сверстников, агрессором оказался тихий парень, подвергавшийся длительным унижениям – он, якобы, достал перочинный нож, висевший у него на поясе на брелоке, получив от обидчика пощечину.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и инспектор по делам несовершеннолетних.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев и учителей. По данному факту проводится проверка, по результатам будет дана процессуальная оценка случившегося. Скорее всего, размахивавшего пусть перочинным, но ножом, подростка поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.