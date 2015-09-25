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В элитной школе Уфы девятиклассник отомстил за обиду, ранив одноклассника ножом

25 сентября 2015, 12:09
Дикое происшествие случилось в девять часов утра пятницу, 25 октября в престижной гимназии № 3, располагающейся в центре столицы Башкирии на Советской площади. Здесь на перемене, перед уроком английского языка, один из девятиклассников получил ножевое ранение. 15-летнему мальчику всадил перочинный нож в спину одноклассник в мужском туалете. Ребенка доставили в больницу, где обработали рану. Сегодня его здоровью ничего не угрожает.

По словам сверстников, агрессором оказался тихий парень, подвергавшийся длительным унижениям – он, якобы, достал перочинный нож, висевший у него на поясе на брелоке, получив от обидчика пощечину.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и инспектор по делам несовершеннолетних.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев и учителей. По данному факту проводится проверка, по результатам будет дана процессуальная оценка случившегося. Скорее всего, размахивавшего пусть перочинным, но ножом, подростка поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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