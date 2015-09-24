Убийца Виолетты Токарчук не оставил не теле жертвы спермы, но его нашли по частицам кожи

Как сообщили в следственном комитете РБ, поводом для задержания стали результаты молекулярной генетической экспертизы – анализы ДНК, взятые с тела погибшей девочки, совпали с данными криминального «профиля», имеющимися в криминогенной базе на людей, однажды пойманных за сексуальные преступления. Экспертиза проводилась одновременно в федеральной и республиканской лабораториях. Сегодня уже ведется допрос задержанного.
Напомним, 11-летняя Виолетта Токарчук стала жертвой маньяка 21 сентября по дороге в школу. Ученица лицея № 96 не появилась на уроках, и родители забеспокоились лишь тогда, когда мама, явившая встречать дочь, не нашла ее во дворе учебного заведения. Скорее всего, школьница в это время еще была жива, так как ее тело нашли за гаражами в ста метрах от учебного учреждения лишь вечером. Очевидно, что преступник, расправившийся с ребенком на чердаке или в подвале в ближайшем квартале, подбросил труп в безлюдное место.
- Проведена сложная и кропотливая работа по установлению личности подозреваемого, - сообщил «МКС» представитель СК РФ Владимир Маркин. – В ходе тщательного проведенного осмотра места происшествия и осмотра тела экспертами было зафиксировано и изъято большое количество объектов. В кратчайшие сроки экспертами и криминалистами центрального аппарата следственного комитета России были проведены исследования и анализ изъятых объектов с применением новейших технологий и современного криминалистического оборудования.
Источники в правоохранительных органах сообщили «МКС», что перед смертью девочка подверглась жестокому насилию – имеются множественные разрывы половых органов. Но при этом преступник не совершал с ребенком традиционного полового акта, а надругался над ней извращенным способом.
Смерть пятиклассницы наступила от асфиксии – педофил сильно надавил на горло малышки, чтобы унять крик. В легких погибших также имеются многочисленные кровоизлияния.
Злодей, однажды уже привлекавшийся к ответственности за сексуальное преступление, оказался осторожен, не оставив на месте преступления своей спермы, но не подумал о том, что следствие может выйти на его след, исследуя частицы кожи и другой генетический материал.