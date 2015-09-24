Убийца Виолетты Токарчук не оставил не теле жертвы спермы, но его нашли по частицам кожи

Напомним, 11-летняя Виолетта Токарчук стала жертвой маньяка 21 сентября по дороге в школу. Ученица лицея № 96 не появилась на уроках, и родители забеспокоились лишь тогда, когда мама, явившая встречать дочь, не нашла ее во дворе учебного заведения. Скорее всего, школьница в это время еще была жива, так как ее тело нашли за гаражами в ста метрах от учебного учреждения лишь вечером. Очевидно, что преступник, расправившийся с ребенком на чердаке или в подвале в ближайшем квартале, подбросил труп в безлюдное место.