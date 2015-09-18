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В Уфе обновят дорожную разметку и газоны

19 сентября 2015, 00:21
Коммунальщики Уфы начинают подготовку к зимнему сезону. По просьбе мэра Ирека Ялалова УКХиБ перерисует разметку на дорогах, а «Горзеленхоз» подготовит к зиме клумбы.

- Пока стоят теплые дни, нужно пройтись по дорожной разметке, поправить ее и освежить, - сказал г-н Ялалов.

Также к новому сезону начал готовиться трест «Горзеленхоз», его работники начинают убирать клумбы и цветники. Глава города попросил горожан не обвинять озеленителей в непрофессионализме.

- Это все делается по технологии. Сейчас если даже цветы держат формы, их надо убирать, и мы в ближайшие две недели все уберем, - пояснил мэр. - Заранее предупреждаю о работах, чтобы не было «сенсаций». А то идут звонки, что на проспекте Октября погрузчиками уничтожают клумбы. Не уничтожают, а идет замена грунта. Доверяйте профессионалам.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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