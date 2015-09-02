В столице Башкирии вновь взялись за разрушение старинных памятников
2 сентября 2015, 10:24
Неравнодушные горожане остановили в Уфе снос исторического памятника. 2 сентября у доходного дома Кочкина, расположенного на улице Аксакова, 81, появился бульдозер и рабочие, которые успели разрушить одну стену здания. Активисты вызвали к месту разрушения полицию и представителей министерства культуры Башкортостана. Ранее в уфимской мэрии обещали, что восстановят этот дом, подвергшийся пожару в 2005 году. Полицейские остановили самоуправство и теперь виновные будут отвечать перед законом - им грозит до трех лет лишения свободы.
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