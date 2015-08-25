Главный архив Башкирии увезут из Уфы в Бирск, чтобы снести историческое здание?

Posted 25 августа 2015, 17:01
Published 25 августа 2015, 17:01
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Помимо сноса архитектурного памятника, людей беспокоит, что часть архивных фондов перенесут в Бирск. Начальник управления по делам архивов РБ Ильфат Галлямов мотивировал переезд износом здания.
- Мы предпринимали попытки улучшить здание на Карла Маркса, 4, - горячо убеждал присутствующих Ильфат Фаисович. – Однако экспертиза показала факт прироста трещин в корпусе помещения. Но правительство республики изыскало возможность спасти фонды. В Бирске есть пустующее здание для архивохранилища. Туда и планируется перевезти малоиспользуемые фонды и документы.
По словам чиновника, архивы в обычных сооружениях не размещаются, так как речь идет об очень большой нагрузке на перекрытия, а в Бирске, между тем, есть прекрасное здание, которое как раз и соответствует всем техническим нормам.
– Заезжай, ставь стеллажи и размещай фонды. – убеждал г-н Галлямов.
Однако историк и краевед Михаил Роднов заявил, что Бирск – это не решение, так как в Уфе нужно строить современное здание под архив, а старое строение нельзя разрушать для сохранения исторического облика столицы Башкирии.
- Нигде в стране я не встречал, чтобы архивы располагались на периферии, - говорит г-н Роднов. - И, потом, зачем сносить это здание? В городе много строений, которые нельзя эксплуатировать, но они все же памятники.
Историк и известный уфимский краевед, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ при башкирском министерстве культуры Павел Егоров возмутился решением рабочего совещания минкульта, определившего судьбу здания архивохранилища.
- Почему без обсуждения с общественностью принимают такие решения? – вопрошал г-н Егоров. – Вы собрались и между собой решили обязать министерство культуры вывести здание из реестра. Слава богу, этот кулуарный замысел не состоялся из-за вмешательства простых людей, иначе весь архив переехал бы в Бирск и сгинул там.
На вопрос откуда информация про вывод постройки из реестра, Павел Егоров объяснил, что имеет на руках копию протокола этого заседания. На что чиновники незамедлительно ответили, что это не соответствует действительности.
- Видимо стенографист просто ошибся, - невозмутимо сообщил Ильфат Галлямов.
- Что ж, тогда видимо и на диктофоне и запись поддельная, - парировал Павел Егоров.
Как итог: историческая и краеведческая общественность республики всерьез опасается, что в случае переезда архива в Бирск, возникнут серьезные проблемы у историков и краеведов, а большинству жителей региона понадобится не очень удобная поездка в город, расположенный в ста километрах от Уфы. А на месте республиканского архива появится очередной жилой новодел.
Евгений КОСТИЦЫН.