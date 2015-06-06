Кошка Ильи Варламова по имени Уфа стала главной любимицей российского Instagram

Posted 6 июня 2015, 09:52
Published 6 июня 2015, 09:52
Modified 10 ноября 2022, 18:42
Updated 10 ноября 2022, 18:42
Настоящая Уфа Илье Варламову не понравилась – он раскритиковал столицу Башкортостана за грязь и архитектурный новодел. А котенка с именем Уфа отдал брату с сестрой 11-летней Маше и 6-летнему Максиму, которые живут в Москве – юных любителей животных г-н Варламов тоже нашел через интернет.
Теперь у четвероногой Уфы масса поклонников – она завоевала их сердца неординарным и независимым характером, склонностью к экстремальному отдыху и внешними данными.
Владелица Уфы Маша утверждает, что кошка не любит, когда ее берут на руки, но обожает лазить по деревьям и сидеть за столом.