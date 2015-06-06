Кошка Ильи Варламова по имени Уфа стала главной любимицей российского Instagram

Самой популярной кошкой в России в сети Instagram стала четвероногая питомица известного блогера Ильи Варламова по имени Уфа. Животное появилось в доме блогера, когда его кошка Марта родила котят. Автор, путешествующий по городам страны, а потом описывающий личные впечатления в своем дневнике, назвал котенка именем Уфа, еще задолго до того, как побывал в столице Башкирии. Имя мурлыке досталось по результатам интернет-голосования – среди возможных кличек для котенка фигурировали – Самара, Тверь, Москва и Казань, но победила Уфа.

Настоящая Уфа Илье Варламову не понравилась – он раскритиковал столицу Башкортостана за грязь и архитектурный новодел. А котенка с именем Уфа отдал брату с сестрой 11-летней Маше и 6-летнему Максиму, которые живут в Москве – юных любителей животных г-н Варламов тоже нашел через интернет. Теперь у четвероногой Уфы масса поклонников – она завоевала их сердца неординарным и независимым характером, склонностью к экстремальному отдыху и внешними данными. Владелица Уфы Маша утверждает, что кошка не любит, когда ее берут на руки, но обожает лазить по деревьям и сидеть за столом.