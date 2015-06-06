mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня 2015, 09:52

Published 6 июня 2015, 09:52

Modified 10 ноября 2022, 18:42

Updated 10 ноября 2022, 18:42

Кошка Ильи Варламова по имени Уфа стала главной любимицей российского Instagram

6 июня 2015, 09:52
Самой популярной кошкой в России в сети Instagram стала четвероногая питомица известного блогера Ильи Варламова по имени Уфа. Животное появилось в доме блогера, когда его кошка Марта родила котят. Автор, путешествующий по городам страны, а потом описывающий личные впечатления в своем дневнике, назвал котенка именем Уфа, еще задолго до того, как побывал в столице Башкирии. Имя мурлыке досталось по результатам интернет-голосования – среди возможных кличек для котенка фигурировали – Самара, Тверь, Москва и Казань, но победила Уфа.

Настоящая Уфа Илье Варламову не понравилась – он раскритиковал столицу Башкортостана за грязь и архитектурный новодел. А котенка с именем Уфа отдал брату с сестрой 11-летней Маше и 6-летнему Максиму, которые живут в Москве – юных любителей животных г-н Варламов тоже нашел через интернет.

Теперь у четвероногой Уфы масса поклонников – она завоевала их сердца неординарным и независимым характером, склонностью к экстремальному отдыху и внешними данными.

Владелица Уфы Маша утверждает, что кошка не любит, когда ее берут на руки, но обожает лазить по деревьям и сидеть за столом.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика