Лучший новогодний подарок для Рустэма Хамитова – горные лыжи

- На праздники к нам в гости приезжает сын с двумя своими дочками, - рассказал журналистам г-н Хамитов. – Вообще, за эти четыре года, пока я работал президентом Башкортостана, мои дети даром времени не теряли и теперь я дедушка двух внучек и одного внука. Все они родились в Уфе. Таким дружным коллективом мы встретим Новый год.