Лучший новогодний подарок для Рустэма Хамитова – горные лыжи

- На праздники к нам в гости приезжает сын с двумя своими дочками, - рассказал журналистам г-н Хамитов. – Вообще, за эти четыре года, пока я работал президентом Башкортостана, мои дети даром времени не теряли и теперь я дедушка двух внучек и одного внука. Все они родились в Уфе. Таким дружным коллективом мы встретим Новый год.
По словам руководителя региона, в подарок детям он приготовил горнолыжные костюмы, а себе купил новые лыжи и пошутил: «У меня хорошие связи в спортивных магазинах».
- Я фанат этого вида спорта, поэтому серьезно отношусь к спортивной амуниции, - рассказал он. – И лучшего подарка для меня, чем горные лыжи нет.
На новогоднем столе у президента РБ будут угощенья только из отечественных продуктов, потому что он считает, что наше продовольствие куда вкуснее зарубежного. Оказывается и спиртное Рустэм Хамитов предпочитает отечественное, но пьет на праздник только вино.
- Одной бутылки вина мне может хватить на год, - сказал он. – Я не большой любитель горячительного.