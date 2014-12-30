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Лучший новогодний подарок для Рустэма Хамитова – горные лыжи

30 декабря 2014, 17:55
Рустэм Хамитов в 2014-м в последний раз встретит новый год в качестве президента РБ – с 1 января, после внесения поправок в Конституцию Башкирии, его должность будет именоваться, как глава республики. Встречать главный праздник страны руководитель региона будет дома, вместе со своими близкими, а в первых числах января, возможно, отправится на расположенный в республике горнолыжный курорт.

- На праздники к нам в гости приезжает сын с двумя своими дочками, - рассказал журналистам г-н Хамитов. – Вообще, за эти четыре года, пока я работал президентом Башкортостана, мои дети даром времени не теряли и теперь я дедушка двух внучек и одного внука. Все они родились в Уфе. Таким дружным коллективом мы встретим Новый год.

По словам руководителя региона, в подарок детям он приготовил горнолыжные костюмы, а себе купил новые лыжи и пошутил: «У меня хорошие связи в спортивных магазинах».

- Я фанат этого вида спорта, поэтому серьезно отношусь к спортивной амуниции, - рассказал он. – И лучшего подарка для меня, чем горные лыжи нет.

На новогоднем столе у президента РБ будут угощенья только из отечественных продуктов, потому что он считает, что наше продовольствие куда вкуснее зарубежного. Оказывается и спиртное Рустэм Хамитов предпочитает отечественное, но пьет на праздник только вино.

- Одной бутылки вина мне может хватить на год, - сказал он. – Я не большой любитель горячительного.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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