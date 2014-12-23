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Великовозрастный отчим расстрелял из пистолета взрослого пасынка

23 декабря 2014, 02:14
Расстрелял своего взрослого пасынка из пистолета 54-летний уфимец. Тело несчастного с огнестрельным ранением в грудь обнаружили прохожие ночью 22 декабря возле частного дома на улице Пархоменко. Оперативники быстро установили подозреваемого, который не дрогнув выстрелил в человека – им оказался отчим убитого, недолюбливавший сына своей супруги.

В злополучный вечер мужчины распивали спиртные напитки и как всегда повздорили. Так как неприязненные отношения между взрослым пасынком и отчимом установились давно, эта ссора стала роковой. Недовольный поведением приобретенного родственника хозяин дома использовал последний аргумент – достал из кармана пистолет и выстрелил в грудь неприятеля. От полученных повреждений оппонент скончался на месте.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня против главы семейства возбуждено уголовное дело – мужчина будет отвечать перед законом за убийство. В ближайшее время горя-стрелка могут взять под стражу. В случае, если суд признает ненавистника виновным, проштрафившемуся отчиму грозит до 15 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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