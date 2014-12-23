Великовозрастный отчим расстрелял из пистолета взрослого пасынка

В злополучный вечер мужчины распивали спиртные напитки и как всегда повздорили. Так как неприязненные отношения между взрослым пасынком и отчимом установились давно, эта ссора стала роковой. Недовольный поведением приобретенного родственника хозяин дома использовал последний аргумент – достал из кармана пистолет и выстрелил в грудь неприятеля. От полученных повреждений оппонент скончался на месте.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня против главы семейства возбуждено уголовное дело – мужчина будет отвечать перед законом за убийство. В ближайшее время горя-стрелка могут взять под стражу. В случае, если суд признает ненавистника виновным, проштрафившемуся отчиму грозит до 15 лет лишения свободы.