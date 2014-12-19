Родственники сбитой женщины опасаются, что пьяный водитель избежит ответственности

Напомним, 14 декабря в девять часов вечера пьяный 41-летний мужчина, двигаясь по поселку на автомашине «Мазда-3» сбил 33-летнюю женщину, переходившую дорогу с двумя детьми. Мама вела за руку 12-летнего сына и двухлетнюю дочь, когда на них налетела «пьяная» иномарка. Несчастная закрыла собой своих отпрысков и погибла на месте происшествия буквально в десяти метрах от своего дома.
- В тот вечер Лариса с 13-летним сыном и двухлетней дочерью возвращались домой после бани, - рассказывает мама погибшей. - В этот момент, по словам очевидцев, водитель серой «Мазды» на большой скорости уходил от преследования инспекторами ГИБДД.
По словам очевидцев, женщина с детьми успела перейти дорогу и уже находилась на тротуаре, когда машина на полном ходу налетела на пешеходов. Девочка отделалась царапиной, а вот Данил Никитин получил сотрясение мозга. В больнице под наблюдением врачей он пробудет еще две недели.
В момент аварии мальчик еще был в сознании и запомнил водителя машины. Как выяснилось, за рулем находился нигде не работающий мужчина, уроженец поселка Кушнаренково. По словам очевидцев, водитель уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии.
Мать погибшей женщины рассказала телеканалу «Россия», что следователи планируют начать расследование со следующей недели. Причина отсрочки не называется.
Как стало известно, суд постановил взять мужчину под стражу. В полиции подтвердили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Родственники опасаются, что у водителя могут быть влиятельные знакомые, которые помогут ему избежать уголовной ответственности.
- По словам очевидцев, скорость была настолько большой, что после того, как водитель сбил людей, машина врезалась в электроопору и столб переломился на три части. Он и остановил машину. Линии электропередачи установили уже на следующий день. Даже остались следы недавних работ.
Дмитрий КОЛПАКОВ.