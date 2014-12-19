Родственники сбитой женщины опасаются, что пьяный водитель избежит ответственности

Напомним, 14 декабря в девять часов вечера пьяный 41-летний мужчина, двигаясь по поселку на автомашине «Мазда-3» сбил 33-летнюю женщину, переходившую дорогу с двумя детьми. Мама вела за руку 12-летнего сына и двухлетнюю дочь, когда на них налетела «пьяная» иномарка. Несчастная закрыла собой своих отпрысков и погибла на месте происшествия буквально в десяти метрах от своего дома.