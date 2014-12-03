На жителях уфимской Черниковки опробуют новый земельный налог?

В мэрии говорят что получив землю, собственники смогут распорядиться ею по своему усмотрению, и устроить, например автостоянку. На деле же, многие дворовые пространства заняты инженерными коммуникациями, строениями коммунальных служб, детскими и спортивными площадками. Получив землю в собственность, за жителями домов окончательно закрепляется обязанность оплачивать ее содержание и уборку, а также оплата земельного налога за свои дворы. Слушания назначены на 15 января, и пройдут в актовом зале администрации по адресу улица Мира, 6.