mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На жителях уфимской Черниковки опробуют новый земельный налог?

3 декабря 2014, 16:43
Шесть кварталов в уфимской Черниковке размежуют, чтобы распределить дворовую территорию между собственниками жилья. Для этого администрация Орджоникидзевского района столицы Башкирии проведет публичные слушания для жителей улиц Ульяновых, Калинина, Первомайская, Мира, Конституции, Космонавтов, Кольцевая, Горького, Победы, Репина, Боткина, Кремлевской, Вологодской, Хмельницкого.

Под размежевание попадают кварталы № 20, 29, 30, 51, 66, 130-137.

Ранее такой же процедуре подвергся центр Сипайлово.

В мэрии говорят что получив землю, собственники смогут распорядиться ею по своему усмотрению, и устроить, например автостоянку. На деле же, многие дворовые пространства заняты инженерными коммуникациями, строениями коммунальных служб, детскими и спортивными площадками. Получив землю в собственность, за жителями домов окончательно закрепляется обязанность оплачивать ее содержание и уборку, а также оплата земельного налога за свои дворы. Слушания назначены на 15 января, и пройдут в актовом зале администрации по адресу улица Мира, 6.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44