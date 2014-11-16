В 2015 году казне Уфы разрешат оставить 20 процентов от подоходного налога горожан

Так, по данным мэрии, за 9 месяцев этого года торговля принесла 315 млрд рублей, общепит 10,9 млрд рублей, а платные услуги – 90 млрд рублей.
По словам Ильдара Хасанова, в Уфе доля убыточных предприятий – 20 процентов, но все отрасли экономики – рентабельны.
- Уязвимы – промышленность, зависящая от оборонного заказа, но там пока идет наращивание оборонных расходов. Там, где рыночная продукция – в этом году снижение спроса, - говорит чиновник. - Налицо две тенденции: госзаказ увеличивается, частный – снижается.
Строительную отрасль сбои в экономике обойдут благодаря временному лагу – многие стройки были оплачены вперед.
По данным мэрии, в Уфе сейчас 540 строительных объектов. Жилищное строительство уже перевалило за 212 тысяч квадратных метров в многоэтажном строительстве, и за 246 тысяч квадратов в частном секторе. В мэрии утверждают, что в городе, по-прежнему, не хватает башенных кранов и это сдерживает высотное строительство.
- Несколько лет опасений не будет за рост строительной отрасли, но будут меняться цены на недвижимость, - поделился мнением вице-мэр. - Надежда на инвесторов, уже вошедших в город: для них кредиты доступны, но, возможно, процентная ставка возрастет на 1-2 процента. Но при таком курсе валюты это предсказуемо.
За осень город отчитался несколькими крупными частными проектами. Австрийские инвесторы вложили в достройку ТЦ «Аркада» 1,8 млрд рублей, а российские - в перинатальный центр «Мать и Дитя» - 4,4 млрд рублей, спорткомплекс «Зорге-фитнесс» - 531 млн рублей, колесо обозрения от московской компании «Триколор» - 125 млн рублей.
В городскую казну в октябре поступили 15 млрд рублей, из них 8 млрд собственные доходы города - это 67 процентов от плана. Расходы же перевалили 17 млрд рублей.
Также чиновник прокомментировал изменения в республиканском законе о статусе Уфы. Дело в том, что мэрия рассчитывает на дополнительные 1,5 млрд рублей ежегодно от увеличения своей доли от сбора НДФЛ.
- Сейчас в городе остаются 15 процентов от подоходного налога, а разрешается увеличить эту долю до 20 процентов, - сказал г-н Хасанов.
Деньги пойдут «на развитие инфраструктуры и на выполнение столичных функций» – международных мероприятий и обслуживание территорий, где находятся органы власти.
Чиновник опроверг домыслы, что в Уфе «плохое управление финансами».
- Управление финансами у нас очень хорошее. У нас очень мало денег, а управляем мы ими хорошо, в противном случае наш международный рейтинг был бы как у Украины, - пояснил г-н Хасанов. - Мы очень сильно зависим от распределения налогов. Экономика города мощная: она генерирует налогов на 200 млрд рублей в год. Из которых в городской бюджет попадает только 6 млрд рублей. Еще 5-6 млрд мы получаем за счет продажи-аренды городского имущества и 12 млрд рублей выбиваем из республиканского и федерального бюджета, за счет этого мы формируем бюджет в 25 млрд рублей. А если бы мы жили только на эти 6 млрд рублей - вот это и было бы плохое управление, тогда бы не хватало даже на зарплаты бюджетникам. Например, в Китае налоги делятся поровну между городом, регионом и федеральным центром – всем по 33 процента, а у нас - 3 процента.
Дмитрий КОЛПАКОВ.