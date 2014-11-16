В 2015 году казне Уфы разрешат оставить 20 процентов от подоходного налога горожан

- Управление финансами у нас очень хорошее. У нас очень мало денег, а управляем мы ими хорошо, в противном случае наш международный рейтинг был бы как у Украины, - пояснил г-н Хасанов. - Мы очень сильно зависим от распределения налогов. Экономика города мощная: она генерирует налогов на 200 млрд рублей в год. Из которых в городской бюджет попадает только 6 млрд рублей. Еще 5-6 млрд мы получаем за счет продажи-аренды городского имущества и 12 млрд рублей выбиваем из республиканского и федерального бюджета, за счет этого мы формируем бюджет в 25 млрд рублей. А если бы мы жили только на эти 6 млрд рублей - вот это и было бы плохое управление, тогда бы не хватало даже на зарплаты бюджетникам. Например, в Китае налоги делятся поровну между городом, регионом и федеральным центром – всем по 33 процента, а у нас - 3 процента.