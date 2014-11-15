Больницам, дворцам культуры и школам будут присваивать государственные рейтинги

Как пояснила «МКС» председатель профильного парламентского комитета Эльвира Аиткулова, оценки качества станут показателями работы управленцев.
- Независимая оценка не будет оценкой художественных произведений, - поспешила успокоить депутатов г-жа Аиткулова, представляя поправки в закон о культуре. - Это оценка качества услуги, хотя многим не нравится это слово применимо к отрасли культуры и образования.
Оценка не будет влиять на оптимизацию и закрытие учреждений, но для властей это будет еще одним критерием компетентности их руководителей.
При ведомствах, которым подконтрольны учреждения, например, при минздраве и минобразования, будут созданы общественные советы, которые займутся рейтингованием. Оценка будет присваиваться как минимум раз в три года и публиковаться в интернете.
Также, по словам г-жи Аиткуловой, будет некий «оперативный канал» оценки самих «потребителей услуг».
Дмитрий КОЛПАКОВ.