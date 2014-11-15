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Больницам, дворцам культуры и школам будут присваивать государственные рейтинги

15 ноября 2014, 10:57
Госсобрание Башкирии вносит поправки в целый ряд республиканских законов, приводя их в соответствие с федеральными требованиями «независимой оценки качества оказания услуг». Независимой оценке подвергнутся государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания, образования, культуры и медицины.Как именно будут считаться «очки», пока неизвестно. Механизм присвоения оценок появится только ближе к зиме.

Как пояснила «МКС» председатель профильного парламентского комитета Эльвира Аиткулова, оценки качества станут показателями работы управленцев.

- Независимая оценка не будет оценкой художественных произведений, - поспешила успокоить депутатов г-жа Аиткулова, представляя поправки в закон о культуре. - Это оценка качества услуги, хотя многим не нравится это слово применимо к отрасли культуры и образования.

Оценка не будет влиять на оптимизацию и закрытие учреждений, но для властей это будет еще одним критерием компетентности их руководителей.

При ведомствах, которым подконтрольны учреждения, например, при минздраве и минобразования, будут созданы общественные советы, которые займутся рейтингованием. Оценка будет присваиваться как минимум раз в три года и публиковаться в интернете.

Также, по словам г-жи Аиткуловой, будет некий «оперативный канал» оценки самих «потребителей услуг».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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