В Уфе возобновят стройку у фонтана с танцующими журавлями

Из 20 крупных уфимских недостроев, брошенных из-за кризиса 2008 года, реанимированы почти все. Исключение составляют недостроенный ресторан с фонтаном с танцующими журавлями у ГДК и заброшенный гипермаркет «Матрица» на Комсомольской улице. Мэр Уфы Ирек Ялалов заявил, что и для этих строек уже нашлись инвесторы.

В качестве удачного примера возобновления замороженного строительства градоначальник рассказал о восстановлении автоцентра «Мерседес» на перекрестке улиц 50 лет ССР и проспекта Салавата Юлаева, ныне шестиэтажного выставочного центра «Арт-Моторс». — Все восстановлено и отстроено, хотя еще недавно ситуация погрязла в конфликтах и судах, — сказал сити-менеджер. — Также и брошенный торговый центр в микрорайоне «Солнечный», на Бакалинской улице, мы реанимировали, уговорив двух инвесторов приобрести права на этот объект. По словам мэра, инвесторы заинтересовались достройкой ресторана у фонтана с журавлями. В 2008 году его начинала строить компания «СОЖ», но не осилила весь объем работ. По слухам, несколько лет назад недостроем интересовался «Макдонольдс», но эти сведения официального подтверждения не нашли.

По словам г-на Ялалова, «сейчас все срастается и люди обещают построить хороший объект с хорошим благоустройством», правда не уточнив, будет ли это ресторан. Также, возможно, осенью начнутся работы и на коробке недостроенной «Матрицы».

Ранее было известно, что муниципалитет вел переговоры с владеющей недостроем банковской группой по устройству в нем многофункционального центра государственных и муниципальных услуг. Как объяснил градоначальник, в обоих случаях у заброшенных строек меняются владельцы. — Наша задача помочь собственнику, попавшему в трудную ситуацию, заинтересовать другого инвестора и дать гарантии, что он не берет кота в мешке, а получает определенную поддержку муниципалитета, — сказал г-н Ялалов. Дмитрий КОЛПАКОВ.