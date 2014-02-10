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Ветеран войны мог умереть на улице от обморожения, если бы его не спасли полицейские

10 февраля 2014, 11:04
Настоящее сострадание проявили сотрудники ишимбайской вневедомственной охраны, трудящиеся в группе задержания. Экипаж ОВО спас 88-летнего дедушку от смерти, который пошел в магазин и заблудился. Столбик термометра в Башкирии опустился до 30-градусной отметки и для замерзшего пожилого человека он мог стать последним. Спасенным оказался ветеран Великой Отечественной войны Александр Кожухов, один из немногих доживших до наших дней.








#Новости#Общество#Денис Объедкин
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