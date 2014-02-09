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Обманутые клиенты «Древпрома» вновь готовы сыграть в финансовую пирамиду

9 февраля 2014, 21:07
В Стерлитамаке разыгрывается трагедия, которую пережили в 2008 году вкладчики кооператива «Восход» в Нефтекамске. Тогда обманутые люди требовали выпустить из тюрьмы мошенников, чтобы вернуть свои деньги. Подобную ситуацию сегодня переживают клиенты компании «Древпром» во втором по величине городе Башкирии – организатор мошеннической фирмы, обещавшей наивным гражданам погашать их кредиты, Евгений Сундуков арестован, а участники финансовой аферы винят правоохранителей в развале пирамиды и организуют митинги, чтобы стерлитамакского остапа бендера выпустили на свободу.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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