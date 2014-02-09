Обманутые клиенты «Древпрома» вновь готовы сыграть в финансовую пирамиду

В Стерлитамаке разыгрывается трагедия, которую пережили в 2008 году вкладчики кооператива «Восход» в Нефтекамске. Тогда обманутые люди требовали выпустить из тюрьмы мошенников, чтобы вернуть свои деньги. Подобную ситуацию сегодня переживают клиенты компании «Древпром» во втором по величине городе Башкирии – организатор мошеннической фирмы, обещавшей наивным гражданам погашать их кредиты, Евгений Сундуков арестован, а участники финансовой аферы винят правоохранителей в развале пирамиды и организуют митинги, чтобы стерлитамакского остапа бендера выпустили на свободу.