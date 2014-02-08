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Радий Хабиров: «В борьбе за депутатские мандаты не должны участвовать фантомы»

8 февраля 2014, 02:17
На встрече с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым заместитель начальника управления администрации президента России по внутренней политике Радий Хабиров рассказал о возможных изменениях в политическом законодательстве страны, призванных нейтрализовать на выборах в партии-«спойлеры», не пользующиеся поддержкой населения. Эта поправка внесена ко второму чтению законопроекта «О выборах в Госдуму РФ», предполагающему прохождение в российский парламент по смешанной системе, и, возможно, будет принята уже 12 февраля.

















#Новости#Политика#Денис Объедкин
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