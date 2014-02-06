Глава Краснокамского района РБ Разиф Гильмуллин получил извинения от прокуратуры

Апелляционная инстанция по уголовным делам Верховного суда РБ во второй раз подтвердила вердикт городского суда Нефтекамска, оправдавшего главу Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и неправомерных действиях при банкротстве. После оправдания чиновник получил письменные извинения прокуратуры, преследовавшей его в уголовном порядке, и может рассчитывать на реабилитацию и материальное возмещение нанесенного ему государством морального вреда.