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Глава Краснокамского района РБ Разиф Гильмуллин получил извинения от прокуратуры

6 февраля 2014, 22:29
Апелляционная инстанция по уголовным делам Верховного суда РБ во второй раз подтвердила вердикт городского суда Нефтекамска, оправдавшего главу Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и неправомерных действиях при банкротстве. После оправдания чиновник получил письменные извинения прокуратуры, преследовавшей его в уголовном порядке, и может рассчитывать на реабилитацию и материальное возмещение нанесенного ему государством морального вреда.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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