Глава Краснокамского района РБ Разиф Гильмуллин получил извинения от прокуратуры
6 февраля 2014, 22:29
Апелляционная инстанция по уголовным делам Верховного суда РБ во второй раз подтвердила вердикт городского суда Нефтекамска, оправдавшего главу Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и неправомерных действиях при банкротстве. После оправдания чиновник получил письменные извинения прокуратуры, преследовавшей его в уголовном порядке, и может рассчитывать на реабилитацию и материальное возмещение нанесенного ему государством морального вреда.