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В Башкирии «Древпром» официально признали финансовой пирамидой

5 февраля 2014, 13:07
Правда, рушиться пирамида начала не со столицы Башкирии. Уголовное дело возбудили против руководства отделения ООО «Древпром» в Стерлитамаке. Следственное управление МВД по РБ посчитало действия компании мошенничеством в крупном размере, что подпадает под действие ч.3 ст. 159 УК РФ. К расследованию дела подключилось и главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Однако масштабы ущерба клиентов «Древпрома» только выясняются.



#Новости#Политика#Денис Объедкин
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