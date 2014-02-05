В Башкирии «Древпром» официально признали финансовой пирамидой

Правда, рушиться пирамида начала не со столицы Башкирии. Уголовное дело возбудили против руководства отделения ООО «Древпром» в Стерлитамаке. Следственное управление МВД по РБ посчитало действия компании мошенничеством в крупном размере, что подпадает под действие ч.3 ст. 159 УК РФ. К расследованию дела подключилось и главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Однако масштабы ущерба клиентов «Древпрома» только выясняются.