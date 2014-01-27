Хозяин взорвавшегося газового баллона в Янауле умер от почечной недостаточности

В уфимском ожоговом центре в минувшее воскресенье скончался Рудольф Гайтиев – хозяин злополучной квартиры в Янауле, где взорвался неисправный газовый баллон. Мы предполагали, что счет жертвам взрыва и последующего пожара еще не окончен. Рудольф Гайтиев получил 90-процентный ожог тела, а такие обширные термические поражения кожи приводят к остановке работы почек и пострадавшие умирают в течение недели после трагедии. Так что теперь число погибших при взрыве в Янауле увеличилось до шести человек.