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Хозяин взорвавшегося газового баллона в Янауле умер от почечной недостаточности

27 января 2014, 17:34
В уфимском ожоговом центре в минувшее воскресенье скончался Рудольф Гайтиев – хозяин злополучной квартиры в Янауле, где взорвался неисправный газовый баллон. Мы предполагали, что счет жертвам взрыва и последующего пожара еще не окончен. Рудольф Гайтиев получил 90-процентный ожог тела, а такие обширные термические поражения кожи приводят к остановке работы почек и пострадавшие умирают в течение недели после трагедии. Так что теперь число погибших при взрыве в Янауле увеличилось до шести человек.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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