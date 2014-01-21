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Глава Зианчуринского района Башкирии Альфарис Байчурин засудил свой народ?

21 января 2014, 17:32
Под занавес ушедшего года в Госдуму РФ поступил законопроект, предлагающий отменить назначаемость глав городов и районов и вернуть выборы мэров. Причиной изменения политического законодательства стала несменяемость и неподконтрольность районных руководителей местным жителям, непрозрачность их работы. И, соответственно, растущее недовольство народа тем, что слуги, призванные обеспечивать комфортную и качественную жизнь населению, начинают воображать себя хозяевами территорий и людских судеб.



Правда глаза колет






критики
ред.









В своем глазу бревна не видит


«В заявлении местных жителей перечисляется масса государственных объектов, которые только за последний год подверглись реконструкции и капитальному ремонту без проведения обязательного аукциона. Но нарушение муниципального законодательства, по мнению местных жителей, — не главное прегрешение Альфариса Салихяновича. Они утверждают, что на всех ремонтируемых объектах — школе и участковой больнице в селе Абзаново, детских садах «Аленушка» и «Солнышко», фельдшерско-акушерском пункте в селе Иткулово — был значительно завышен объем выполненных работ, а значит, выведены налево бюджетные деньги»


«Так, на школу в селе Абзаново потратили свыше 22 миллионов казенных рублей, но сдали со значительными недостатками, также, как случилось с детсадами. Ремонт детского учреждения «Аленушка» обошелся бюджету в более, чем в пять миллионов рублей, а на «Солнышко» потратили свыше четырех миллионов, но родители считают, что реконструкция садов проводилась лишь для вида»




«Но недостатки и недоделки на бюджетных объектах — не главная претензия зианчуринцев к местному мэру. По их мнению, главу района можно заподозрить в коррупционных связях, поскольку все ремонтные работы выполняла одна и та же строительная компания — «Зауралье», руководитель которой Рахим Киреев, как утверждают местные жители, — близкий друг г-на Байчурина. И, если действительно, строительные подряды распределялись без обязательных конкурсных процедур, то нетрудно поверить в волюнтаризм Зианчуринского мэра»



Своя рука — владыка



















#Новости#Политика#Денис Объедкин
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