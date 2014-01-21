Глава Зианчуринского района Башкирии Альфарис Байчурин засудил свой народ?





«В заявлении местных жителей перечисляется масса государственных объектов, которые только за последний год подверглись реконструкции и капитальному ремонту без проведения обязательного аукциона. Но нарушение муниципального законодательства, по мнению местных жителей, — не главное прегрешение Альфариса Салихяновича. Они утверждают, что на всех ремонтируемых объектах — школе и участковой больнице в селе Абзаново, детских садах «Аленушка» и «Солнышко», фельдшерско-акушерском пункте в селе Иткулово — был значительно завышен объем выполненных работ, а значит, выведены налево бюджетные деньги»









«Так, на школу в селе Абзаново потратили свыше 22 миллионов казенных рублей, но сдали со значительными недостатками, также, как случилось с детсадами. Ремонт детского учреждения «Аленушка» обошелся бюджету в более, чем в пять миллионов рублей, а на «Солнышко» потратили свыше четырех миллионов, но родители считают, что реконструкция садов проводилась лишь для вида»

















«Но недостатки и недоделки на бюджетных объектах — не главная претензия зианчуринцев к местному мэру. По их мнению, главу района можно заподозрить в коррупционных связях, поскольку все ремонтные работы выполняла одна и та же строительная компания — «Зауралье», руководитель которой Рахим Киреев, как утверждают местные жители, — близкий друг г-на Байчурина. И, если действительно, строительные подряды распределялись без обязательных конкурсных процедур, то нетрудно поверить в волюнтаризм Зианчуринского мэра»











